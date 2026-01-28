Acasă » Știri » Dezvăluirile făcute de victimele lui Cristian Andrei. Psihologul a fost dus la audieri în cătușe!

Dezvăluirile făcute de victimele lui Cristian Andrei. Psihologul a fost dus la audieri în cătușe!

De: Anca Chihaie 28/01/2026 | 21:17
Forțele de ordine au efectuat, astăzi, percheziții în mai multe locații aparținând medicului Cristian Andrei, cunoscut publicului ca „doctor-vedetă”. Descinderile au avut loc simultan în Târgovişte, București și județul Ilfov, vizând atât locuința personală a specialistului, cât și cabinetul său și sediul firmei pe care o administrează. Măsurile au fost luate în cadrul unei anchete care vizează mai multe acuzații grave formulate de persoane care au trecut în timp pragul cabinetului.

Potrivit anchetatorilor, Cristian Andrei ar fi desfășurat activități specifice psihoterapiei într-un institut creat de el, fără a deține însă drept legal sau atestat corespunzător pentru practicarea acestei profesii. Verificările au vizat modul în care medicul ar fi profitat de relațiile cu pacientele, în spațiile respective, pentru a obține beneficii personale.

Ce dezvăluiri au făcut victimele lui Cristian Andrei

Intervenția forțelor speciale la domiciliul din Târgovişte s-a desfășurat sub semnul precauției. În curte, anchetatorii au întâlnit doi câini de talie mare, agresivi, care au necesitat utilizarea armelor din dotare, încărcate cu bile de cauciuc, pentru a-i ține sub control. În paralel, percheziții au fost efectuate și la cabinetul medical, precum și la sediul societății deținută de medic, pentru identificarea și ridicarea de documente și echipamente considerate relevante în anchetă.

Una dintre persoane a povestit că în timpul unei sesiuni la cabinet, medicul a exercitat o forță fizică asupra ei, încercând să o pună jos de pe canapea. Aceasta a spus că a rezistat și nu s-a așezat, în ciuda presiunii exercitate, descriind experiența ca fiind dureroasă și șocantă, mai ales după ce a aflat că soția medicului era însărcinată cu al treilea copil.

„M-a pus să mă ridic de pe canapea, s-a apropiat de mine și m-a împins cu forță în jos (…). Nu m-am așezat. Aproape că mi-a rupt picioarele, dar nu m-am așezat. (…) În timpul abuzului sexual eu am aflat că soția lui era însărcinată cu al treilea copil, ceea ce a fost șocant.”, a spus una dintre victime.

O altă tânără, studentă care a venit în practică în 2024, a relatat că în timpul unei întâlniri, medicul s-a apropiat într-un mod nepotrivit și a încercat să între în contact fizic cu ea în timp ce se afla pe canapea, ceea ce a creat o situație tensionată și neconfortabilă pentru aceasta.

„La un moment dat, când stăteam pe canapea, s-a pus în genunchi în fața mea și și-a băgat mâinile sub fusta mea”, a spus aceasta.

Care a fost răspunsul lui Cristian Andrei

Cristian Andrei susține că una dintre persoanele care îl acuză ar fi avut anterior o relație de câțiva ani cu el și că tensiunile actuale provin din faptul că legătura lor s-a încheiat, considerând că ostilitatea femeii ar fi rezultatul pierderii accesului la această relație.

„Una dintre ele care dă nişte detaii sexuale explicite cu mine a fost în relaţie cu mine trei ani sau doi ani, noi am fost iubiţi. Am întrerupt această relaţie şi probabil s-a născut această ostilitate. Ostilitatea femeii faţă de bărbatul la care nu mai are acces”, spune psihoterapeutul Cristian Andrei.

PSIHOLOGUL CRISTIAN ANDREI, DUS LA AUDIERI ÎN CĂTUȘE! CE ȚINEA ÎN MÂNĂ, ÎN TIMP CE ERA ESCORTAT DE POLIȚIȘTI

Părinții prespusului ucigaș al lui Mario ar vrea să-l scoată din țară. Primarul din Sânmihaiu Român, declarații în direct

