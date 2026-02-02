Acasă » Știri » Locul 1. Două luni consecutiv. Peste 13 milioane de cititori. ARCMEDIA continuă să stabilească standardul în presa online din România

Locul 1. Două luni consecutiv. Peste 13 milioane de cititori. ARCMEDIA continuă să stabilească standardul în presa online din România

De: Redacția CANCAN 02/02/2026 | 14:25
Locul 1. Două luni consecutiv. Peste 13 milioane de cititori. ARCMEDIA continuă să stabilească standardul în presa online din România

Grupul ARCMEDIA își consolidează poziția de lider al pieței media digitale din România, ocupând locul 1 în clasamentul grupurilor de presă după numărul de cititori unici, pentru a doua lună consecutiv, conform măsurătorilor oficiale SATI (Studiul de Audiență și Trafic Internet).

Potrivit datelor SATI aferente lunii decembrie 2025, Grupul ARCMEDIA a înregistrat 12.852.030 de clienți unici, clasându-se pe primul loc la nivel național. Performanța a fost reconfirmată în ianuarie 2026, când grupul a depășit pragul de 13 milioane de cititori unici (13.041.631), menținându-și conducerea detașată în topul grupurilor de presă din România.

Această evoluție constant ascendentă reflectă încrederea publicului, relevanța editorială și forța portofoliului de branduri media dezvoltate de ARCMEDIA, care acoperă zone-cheie de interes precum știri și analize, business, lifestyle, sănătate, IT&C, educație, știință și auto.

În plus față de audiența record, Grupul ARCMEDIA a generat în ianuarie 2026 peste 128 de milioane de afișări și 73 de milioane de vizite, confirmând nu doar amploarea, ci și angajamentul ridicat al utilizatorilor față de conținutul publicat.

„Rezultatele SATI din ultimele două luni validează strategia noastră editorială și investițiile constante în conținut de calitate, tehnologie și echipe jurnalistice puternice. Leadershipul ARCMEDIA este construit pe consistență, credibilitate și o înțelegere profundă a nevoilor publicului digital”, transmite Radu Budeanu, fondatorul grupului.

Prin această performanță, ARCMEDIA se poziționează ca cel mai puternic grup de presă online din România, un partener strategic de referință pentru advertiseri și un reper de încredere pentru milioane de cititori.

Despre ARCMEDIA

ARCMEDIA este un grup media fondat și deținut de antreprenorul și jurnalistul Radu Budeanu, care reunește sub aceeași umbrelă unele dintre cele mai relevante și influente branduri media din România. Portofoliul ARCMEDIA include agențiile de știri și imagini Mediafax și Mediafax Foto, precum și publicațiile Gândul, G4Media, CANCAN, Ciao, G4Food, Economedia, ProSport, Promotor, Ce se întâmplă, doctore?, Descoperă, go4it, go4games, Liga2, Râzi cu lacrimi, Apropo, TechRider și Pets&Cats.

ARCMEDIA – Unim Perspective

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum încălzești mașina rapid. Ce trebuie să faci ca temperatura din interior să crească imediat
Știri
Cum încălzești mașina rapid. Ce trebuie să faci ca temperatura din interior să crească imediat
Cine nu trebuie să plătească impozit în 2026. Bonificații și facilități locale
Știri
Cine nu trebuie să plătească impozit în 2026. Bonificații și facilități locale
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire...
Elena Mateescu anunță când scăpăm de valul de AER POLAR. Luna în care vine primăvara, de fapt, în România
Gandul.ro
Elena Mateescu anunță când scăpăm de valul de AER POLAR. Luna în care...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Alisha Lehmann, cea mai sexy fotbalistă din lume, își face de cap cu noul partener, Montel McKenzie
Adevarul
Alisha Lehmann, cea mai sexy fotbalistă din lume, își face de cap cu...
Maia Sandu, propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace
Digi24
Maia Sandu, propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat...
Parteneri
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Click.ro
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea...
Stenograme din ședința PSD: Grindeanu acuză „setea de sânge bolnavă” a partenerilor de guvernare: „Nu vom mai accepta tăieri”
Digi 24
Stenograme din ședința PSD: Grindeanu acuză „setea de sânge bolnavă” a partenerilor de guvernare: „Nu...
Donald Trump, reacție furioasă după Grammy 2026: Trevor Noah, „acest MC sărac, patetic și drogat. O să-l dau în judecată”
Digi24
Donald Trump, reacție furioasă după Grammy 2026: Trevor Noah, „acest MC sărac, patetic și drogat....
Cele mai fiabile brand-uri auto în 2026. Care este cea mai bună marcă europeană?
Promotor.ro
Cele mai fiabile brand-uri auto în 2026. Care este cea mai bună marcă europeană?
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Ucraina câștigă bătălia economică împotriva dronelor Shahed rusești
go4it.ro
Ucraina câștigă bătălia economică împotriva dronelor Shahed rusești
Povestea omului care a traversat Polul Nord pe jos!
Descopera.ro
Povestea omului care a traversat Polul Nord pe jos!
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Elena Mateescu anunță când scăpăm de valul de AER POLAR. Luna în care vine primăvara, de fapt, în România
Gandul.ro
Elena Mateescu anunță când scăpăm de valul de AER POLAR. Luna în care vine primăvara,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Iubita lui Adrian Norocel nu s-a uitat la bani! Cât a costat-o surpriza din Dubai și ce a găsit manelistul ...
Iubita lui Adrian Norocel nu s-a uitat la bani! Cât a costat-o surpriza din Dubai și ce a găsit manelistul în hotel de ziua lui
Cum încălzești mașina rapid. Ce trebuie să faci ca temperatura din interior să crească imediat
Cum încălzești mașina rapid. Ce trebuie să faci ca temperatura din interior să crească imediat
Cine nu trebuie să plătească impozit în 2026. Bonificații și facilități locale
Cine nu trebuie să plătească impozit în 2026. Bonificații și facilități locale
Hidroelectrica a făcut anunțul pe care îl așteptau clienții. Ce se va întâmpla cu prețul energiei
Hidroelectrica a făcut anunțul pe care îl așteptau clienții. Ce se va întâmpla cu prețul energiei
Justin Bieber, apariție controversată la Premiile Grammy 2026! Artistul a urcat pe scenă fără haine ...
Justin Bieber, apariție controversată la Premiile Grammy 2026! Artistul a urcat pe scenă fără haine pe el
Progres major în diagnosticul avansat al cancerului de prostată: SANADOR introduce examenul PET-CT ...
Progres major în diagnosticul avansat al cancerului de prostată: SANADOR introduce examenul PET-CT PSMA, în premieră pentru România
Vezi toate știrile
×