Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Culmea sărăciei în 2026

BANCUL ZILEI | Culmea sărăciei în 2026

De: David Ioan 02/02/2026 | 15:48
BANCUL ZILEI | Culmea sărăciei în 2026
BANCUL ZILEI | Culmea sărăciei în 2026

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc savuros, care cu siguranţă îţi va aduce zâmbetul pe buze. 

La cât sunt de sărac, dacă fuge nevastă-mea cu altul, fug și eu cu ei.

Alte bancuri amuzante

Probleme pe zborul Helsinki – Toronto

Zborul Helsinki-Toronto a fost încărcat cu 400 de pasageri și doar 200 de prânzuri. Compania aeriană a făcut o greşeală, iar echipajul se află într-o situaţie dificilă! Cu toate acestea, un însoţitor de zbor inteligent a venit cu o idee! La aproximativ 30 de minute după zbor, ea a anunţat nervoasă:

-„Doamnelor şi domnilor, nu ştiu cum s-a întâmplat asta, dar avem 400 de pasageri la bord și doar 200 de prânzuri! Oricine este amabil să renunţe la mâncare pentru altcineva va primi gratuit o cantitate de alcool nelimitată pe tot parcursul zborului! ”

Următorul ei anunţ a fost făcut 6 ore mai târziu:

-„Doamnelor şi domnilor, dacă cineva vrea să se răzgândească, mai avem 200 de prânzuri disponibile! „Morala poveştii: băutorii au suflet foarte mare şi bun!”

Economistul și aurul

Un economist celebru ține o conferință despre investiții. La final, cineva din public îl întreabă:
– Domnule profesor, care este cea mai sigură investiție în vremuri de criză?
Economistul răspunde calm:
– Aurul.
Un tânăr insistă:
– Dar dacă toată lumea cumpără aur și prețul scade?
Economistul zâmbește:
– Atunci cumpărați mai mult.
Altul din sală întreabă:
– Și dacă statul îl taxează?
– Atunci îl mutați în alt stat.
– Și dacă statul vă întreabă de unde aveți aurul?
Economistul oftează:
– Atunci nu mai vorbim despre investiții, ci despre filozofie… și fiecare se descurcă după cât aur are și cât curaj.
Sala râde, iar un bătrân din spate murmură:
– De asta eu n-am aur… n-am nici bani, dar dorm liniștit!

Soția, aurul și bursa

Un bărbat ajunge acasă nervos și îi spune soției:
– Dragă, am pierdut toți banii la bursă!
Soția, calmă, îl întreabă:
– Toți?
– Absolut toți… acțiuni, obligațiuni, criptomonede!
Femeia se ridică, merge în dormitor, scoate o cutie și o pune pe masă.
– Vezi aurul ăsta? L-am cumpărat în urmă cu 10 ani.
Bărbatul oftează:
– Și ce vrei să spui cu asta?
– Că tu ai râs de mine atunci și ai zis că aurul e pentru bătrâni speriați.
– Și?
– Și azi aurul valorează de trei ori mai mult.
Bărbatul se uită atent la cutie și întreabă:
– Bine… și unde l-ai ținut atâția ani?
Soția zâmbește:
– Exact unde ții tu banii: într-un loc sigur, departe de deciziile tale.

CITEŞTE ŞI: BANC | „Bulă, care e viitorul verbului ‘a fura’?”
Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | „Bulă, care e viitorul verbului ‘a fura’?”
Bancuri
BANC | „Bulă, care e viitorul verbului ‘a fura’?”
Bancul începutului de lună | Vecina care a inventat teleportarea
Bancuri
Bancul începutului de lună | Vecina care a inventat teleportarea
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire...
Cele 6 alimente care previn cancerul, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: „Trebuie să transformăm corpul într-un mediu în care boala să nu poată supraviețui”
Gandul.ro
Cele 6 alimente care previn cancerul, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: „Trebuie să transformăm...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Alisha Lehmann, cea mai sexy fotbalistă din lume, își face de cap cu noul partener, Montel McKenzie
Adevarul
Alisha Lehmann, cea mai sexy fotbalistă din lume, își face de cap cu...
„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces istoric pentru acuzații de exploatare a copiilor
Digi24
„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces...
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat...
Parteneri
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Click.ro
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea...
Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea, tăiat în Franţa: „Povestea nu se oprește aici”
Digi 24
Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea, tăiat în Franţa: „Povestea nu se oprește...
Donald Trump, reacție furioasă după Grammy 2026: Trevor Noah, „acest MC sărac, patetic și drogat. O să-l dau în judecată”
Digi24
Donald Trump, reacție furioasă după Grammy 2026: Trevor Noah, „acest MC sărac, patetic și drogat....
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât...
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Femeia „fără liceu” care dă afară 16.000 de oameni de la Amazon, inclusiv în România
go4it.ro
Femeia „fără liceu” care dă afară 16.000 de oameni de la Amazon, inclusiv în România
Povestea omului care a traversat Polul Nord pe jos!
Descopera.ro
Povestea omului care a traversat Polul Nord pe jos!
Cum va arăta următorul joc al popularei serii World of Tanks
Go4Games
Cum va arăta următorul joc al popularei serii World of Tanks
Cele 6 alimente care previn cancerul, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: „Trebuie să transformăm corpul într-un mediu în care boala să nu poată supraviețui”
Gandul.ro
Cele 6 alimente care previn cancerul, potrivit dr. Virgiliu Stroescu: „Trebuie să transformăm corpul într-un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ei l-au înlocuit pe Cătălin Măruță, la Pro TV! Ce se difuzează începând cu 9 februarie 2026, ...
Ei l-au înlocuit pe Cătălin Măruță, la Pro TV! Ce se difuzează începând cu 9 februarie 2026, de la orele 14:00 și 15:00
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: ”Vă promit că o să vă placă!”
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: ”Vă promit că o să vă placă!”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Viorica Dăncilă
Zodia care va afla un adevăr dureros despre partenerul de viață, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care va afla un adevăr dureros despre partenerul de viață, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Doliu în muzică! O artistă a murit după ce a fost mușcată de șarpe. Clinica medicală nu avea ...
Doliu în muzică! O artistă a murit după ce a fost mușcată de șarpe. Clinica medicală nu avea antidotul pe stoc
Ce s-a întâmplat la 5 zile după ce un pensionar din Italia s-a căsătorit cu badanta lui, mult mai ...
Ce s-a întâmplat la 5 zile după ce un pensionar din Italia s-a căsătorit cu badanta lui, mult mai tinerică
Vezi toate știrile
×