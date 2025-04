Secrete din culisele ”Te cunosc de undeva”! Keo, în rochie și pe tocuri, a făcut ravagii printre… bărbați: ”Am văzut niște colegi care…”

În culisele emisiunii ”Te cunosc de undeva”, unele transformări sunt atât de reușite încât produc efecte neașteptate. Când Keo a intrat în pielea unei dive, reacțiile n-au întârziat să apară, iar surpriza cea mare a venit din partea celor care, pentru o clipă, au uitat cine se ascunde sub machiaj și perucă. Experiența l-a luat și pe artist prin surprindere, mai ales că nu aceasta a fost cea mai grea provocare pentru el în show. Care a fost momentul care l-a pus cel mai tare la încercare și ce detalii picante s-au petrecut în spatele camerelor, aflați în exclusivitate într-un interviu oferit de Keo pentru CANCAN.RO!

Keo ne-a povestit despre transformările spectaculoase din emisiunea ”Te cunosc de undeva”, cum își păstrează atitudinea relaxată în fața provocărilor și cum îmbină cariera cu momentele în familie. De la personaje dificile până la planuri de vacanță, artistul a dezvăluit secretele din culisele show-ului, dar și din viața sa personală.

CANCAN: Faci echipă cu Alexandra Ungureanu, care spunea despre tine, cu umor, că ești „enervant de relaxat”. Cum reușești să îți păstrezi această atitudine? Așa ești tu în mod natural sau ai o metodă specială prin care îți gestionezi emoțiile?

KEO: Ahaa, deci spune de mine că sunt enervant de relaxat (râde). Ei bine, nu, nu sunt relaxat deloc, poate doar enervant (râde). Recunosc că am ajuns într-un stadiu, unde sunt atât de surprins de mine, de cum mă pot transforma, mai ales în momentele în care am fost femeie, recunosc, încât pur și simplu m-am abandonat complet personajului și am intrat în horă, complet.

Nu am mai ținut cont de Keo, de mine, pur și simplu am depus armele, m-am predat, m-am predat personajului.

CANCAN: A existat un personaj în care te-ai transformat și care ți-a dat cele mai mari emoții? Ce anume l-a făcut atât de provocator pentru tine?

KEO: Personajul care mi-a dat cele mai mari emoții a fost, atenție, nu o femeie, ci Benson Boone. Și de ce? Pentru că are un stil muzical care, aș zice, că este cel mai apropiat de stilul meu muzical dintre toate personajele pe care le-am făcut. În plus, începutul momentului este live la pian, deci a trebuit să stau și să cânt și la pian, live, lucru pe care eu îl fac și în concertele mele.

Și, practic, acest lucru a pus cea mai mare presiune asupra mea. Atunci când am fost femeie, oarecum mi-am zis, dacă greșesc, dacă nu sunt 100% bun în femeie, lumea nu o să mă judece, pentru că voi fi iertat mai ușor. Cum e să fie Keo o femeie și pe tocuri, și să cânte și cu vocea lui de bărbat o melodie de femeie?!

În schimb, atunci când a trebuit să cânt Benson Boone, care are acest stil destul de apropiat de ceea ce cânt eu, mi-a fost teamă să fiu judecat și deci am avut cele mai mari emoții. Dar mă bucur foarte tare că a ieșit un moment bestial de care mă voi bucura întotdeauna.

”Am arătat foarte, foarte bine și foarte sexy pentru un bărbat transformat în femeie”

CANCAN: Care a fost cea mai amuzantă sau neașteptată transformare pe care ai avut-o în acest show?

KEO: Cea mai neașteptată și mai amuzantă transformare a fost, cu siguranță, Madonna. În primul rând, a fost prima femeie în care a trebuit să mă transform. Deci a fost primul șoc.

Și al doilea șoc, recunosc, este că am arătat dubios de bine în blondă cu acea coadă (râde). A fost un machiaj extrem de reușit. Am arătat foarte, foarte bine și foarte sexy pentru un bărbat transformat în femeie, astfel încât atunci când am coborât la probe, am văzut niște bărbați care s-au întors după mine, pentru o secundă nu și-au dat seama că eram bărbat, că eram Keo. Erau băieții de la tehnic și am fost surprins cât de bine am putut să arăt. Da, știu, e dubios, îmi cer scuze.

CANCAN: Care a fost cea mai lungă transformare din punct de vedere al machiajului și al costumului? Cât timp ai petrecut în cabina de make-up?

KEO: Nu știu dacă aș putea alege un personaj anume, care a fost cel mai greu și cel mai lung la make-up. Toate au fost foarte provocatoare în felul lor și, de fiecare dată, abordarea a fost complet diferită. Aici trebuie să aplaud echipa de la Te cunosc de undeva!, echipa din culise care face o treabă extraordinară și fără acești oameni minunați, nici noi n-am putea livra spectacolul și show-ul pe care îl facem în fața publicului.

CANCAN: Spune-ne un detaliu inedit din culisele emisiunii, un secret behind the scenes pe care publicul nu îl știe

KEO: Sincer, și eu m-am uitat la această emisiune, de mai multe ori înainte să particip și nu mi-am dat niciodată seama ce muncă colosală este în spate. Cred că oamenii nu-și dau seama câte ore și săptămâni și luni de zile de muncă și de implicare există în acest proiect.

În primul rând, din partea echipei din spate, dar și din partea artiștilor. Trebuie să mărturisesc că în ultimele luni, am muncit cred că cel mai mult din ultimii zece ani de carieră. Nu am absolut niciun regret pentru că a fost o experiență absolut genială, dar vă jur, oameni buni, este incredibil de multă muncă.

CANCAN: Din punctul tău de vedere, care este cea mai mare provocare a acestui show?

KEO: Pentru mine, în 20 de ani de carieră, misiunea a fost să-mi clădesc, să-mi construiesc un univers foarte recognoscibil. Să am o personalitate foarte clar definită și să am exact stilul meu recognoscibil instant.

Practic, în 20 de ani de carieră, am vrut să fiu numai Keo și, din ce în ce, mai Keo. Marea provocare de la Te cunosc de undeva! este că a trebuit să-l las pe Keo acasă, sau în vestiar să zicem, și să mă transform în aceste personaje. Provocarea este incredibilă.

Și nu numai pentru mine. Alexandra Ungureanu, partenera mea, a trecut prin aceeași provocare.

CANCAN: Cum sunt fetele tale, Misty și Arya? Cum îți împărțiți timpul între carieră și familie?

KEO: Fetele mele sunt foarte bine, mulțumim frumos. M-au sprijinit foarte mult în timpul acestei emisiuni și-i mulțumesc Alexandrei că a fost alături de mine și s-a ocupat în mod deosebit de Arya, eu fiind atât de ocupat cu emisiunea. Au și venit de fiecare dată la filmări și s-au bucurat foarte mult să mă vadă în diverse personaje.

Arya s-a distrat copios, de fiecare dată când a venit și știu că și Alexandra își dorește să participe la această emisiune, deci voi veni eu în calitate de spectator data viitoare.

CANCAN: Reușiți să vă petreceți vacanțele în Elveția, alături de părinții tăi? Cât de des ajungi acolo și ce înseamnă pentru tine reîntoarcerea?

KEO: Anul acesta, le-am promis fetelor vacanțe numeroase, pentru că am fost atât de ocupat în prima parte a anului, așa că, în primul rând, vom pleca un pic la munte, aici la noi, după care am prevăzut să plecăm prin Grecia, vreo două săptămâni. O să mai mergem, cred că vreo săptămână, prin Elveția, să ne plimbăm un pic. Și tot anul acesta, i-am promis Aryei că o duc în America, visează să viziteze America și acum că a ajuns deja la vârsta de șapte ani și jumătate, cred că o să reziste mai bine la zborul cel lung.

Cam astea sunt planurile pentru anul acesta.

