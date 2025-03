Celebrul actor iubeşte din nou, după scandalul cu fosta soție şi… a făcut o schimbare radicală! “Găina bătrână face ciorba bună așa că…”

Sali Levent a trecut printr-o perioadă tumultuoasă în viața lui după ce s-a despărțit cu mare scandal de fosta soție, Dalia. Așa cum știm deja, tânăra de doar 19 ani l-a acuzat pe actor de violență după un schimb de replici între ei. S-a ajuns la ordin de protecție, iar rudele tinerei au declarat pentru site-ul nostru că tânăra vrea să își facă dreptate. Sali Levent a revenit și a spus că el și fosta parteneră au avut o relație toxică, iar acum, într-un interviu exclusiv CANCAN.RO actorul susține că regretă ce s-a întâmplat și realizează că unul dintre motivele pentru care relația cu fosta nu a mers este de la diferența mare de vârstă dintre ei și, implicit, de gândire. Ce nu mai repetă actorul în actuala relație, aflăm de la el.

Prezent la avanpremiera filmului Zăpadă, Ceai și Dragoste…și Noroc, în care este și protagonist, Sali Levent a fost mai sincer ca niciodată și a lămurit, printre altele, și aspectele legate de situația cu fosta soție. Așa cum știm, în urmă cu cinci luni, actorul și fosta parteneră au avut o altercație puternică în mașină în urma căreia fosta parteneră a depus plângere în instanță. Lucrurile s-au încheiat între ei, după ce instanța a respins cererea tinerei. Astfel, actorul și-a văzut mai departe de drum și a dat-o uitării definitiv pe fosta sa parteneră.

Sali Levent și-a refăcut viața după incidentul cu fosta soție: „Nu o să mă opresc din a iubi”

Sali Levent recunoaște că perioada de atunci a fost foarte dificilă pentru el și l-a afectat emoțional. Susține că regretă ce s-a întâmplat și nu ar fi dorit niciodată să se ajungă acolo, mai ales că intențiile sale au fost bune de la început.

„Așa cum știți și voi, am trecut printr-o perioadă grea, a fost dificil, dar a trecut. Acum sunt ok și zâmbesc în fiecare săptămână. Eu m-am gândit când am făcut pasul în trecut (n.r. când s-a cununat cu Dalia) că dacă la un moment dat îmbătrânesc, să am o fată tânără lângă mine. Nu mi-a ieșit, așa că lucrurile s-au schimbat acum”, a spus actorul.

Sali Levent a dezvăluit că în momentul de față vorbește cu o domnișoară care i-a cam picat cu tronc. Lucrurile merg bine între ei, iar actorul a spus că nu a mai repetat greșelile din trecut, de data aceasta alegând o tânără apropiată de vârsta lui.

„Vorbesc cu cineva acum și suntem chiar ok. Nu mai este diferență mare de vârstă. Nu o să mă opresc niciodată din a iubi. Este cel mai frumos sentiment pe care îl poate avea un om, dar știu sigur că voi alege de data aceasta pentru mine mai înțelept. Găina bătrână face ciorba bună așa că…mergem să mâncăm supică”, a spus Sali Levent pentru CANCAN.RO.

Actorul, mesaj pentru fostele iubite: „Îmi cer scuze, fetelor!”

În plus, actorul a avut parte de o perioadă destul de aglomerată din punct de vedere profesional. A filmat și a treia parte a filmului lui Liviu Vârciu și, mai nou, a fost cooptat pentru noul sezon Te cunosc de undeva, acolo unde face echipă cu Nick de la N&D.

„Mă concentrez pe muncă. Noi ne-am distrat la filmări, dar în același timp am și muncit. Am îmbinat utilul cu plăcutul și ne-a ieșit Zăpadă, Ceai și Dragoste III. Ne-am distrat foarte tare într-un oraș foarte frumos, în Alba Iulia, acolo s-au desfășurat filmările. Ce ne-a plăcut foarte tare este că am filmat în interiorul cetății și am văzut și am simțit cum este să stai într-o cetate. Era un altfel de vibe și tot timpul era frig”, spune el.

Riscurile meseriei, spune el. Și, apropo de asta, Sali Levent a ținut să-și ceară scuze față de fostele partenere după primele ediții ale emisiunii Te cunosc de undeva.

„Sunt la Te cunosc de Undeva, un proiect extraordinar de frumos, pe care îl iubesc și pe care l-am acceptat cu bucurie și care are și succes. Am avut de făcut travesti și vreau să îmi cer scuze tuturor doamnelor și domnișoarelor cu care am fost și pe care le grăbeam. Acum înțeleg cât de mult îți ia să îți faci toate cele, unghii, păr, machiaj. Noi facem un duș și aia e. Îmi cer scuze, fetelor”, a mai declarat actorul pentru CANCAN.RO.

