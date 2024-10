Sali Levent, primele declarații după ce a fost acuzat de violență domestică: ”Vreau să arăt că nu sunt un nenorocit”

Sali Levent rupe tăcerea, după ce a fost acuzat de violență domestică! Actorul a ajuns să fie chemat în instanță de Dalia, viitoarea lui soție! Cum se apără fostul concurent de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”? Susține că are probe prin care poate demonstra că ar fi nevinovat. Cum descrie el incidentul?

Au trecut deja câteva luni când cei doi și-au unit destinele. Actorul a fost acuzat de violență domestică, iar în prezent este în plin proces cu Dalia, așa că a început prin a preciza că nu se află în poziția în care poate da prea multe declarații cu privire la ce s-ar fi întâmplat. Potrivit declarațiilor făcute de Sali Levent, totul ar fi pornit de la o ceartă în mașină.

Actorul susține că situația a fost exagerată, de fapt, iar el are probe prin care ar putea să își demonstreze nevinovăția și implicit să își spele imaginea publică. Cu atât mai mult, Sali Levent a ținut să precizeze că el ar avea dovada clară prin care poate arăta că soția lui nu avea urme de agresiune după incident. Fostul concurent de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” ar deține un videoclp important în acest sens.

„Nu pot să spun foarte multe lucruri pentru că este un proces intentat şi mă afectează tot ce zic. Mâine, la ora 13:00, am proces. Am nişte probe că nu am făcut aşa ceva. Vreau să arăt că nu sunt un nenorocit cum zice ea. Dintr-o ceartă în maşină, mă trezesc cu chestii de genul. E logodnica mea, nu am crezut că se va întâmpla așa ceva. Adică te cerţi cu cineva şi… Am un video în care ea vorbeşte întruna şi nu mai are nimic la gât. Chestia aia de la gât este de la ei din casă, o cunosc. O să arăt că eu nu fac aşa ceva. Un om care e bătut aşa cum susține nu iese pe live să facă chestii de genul. La Constanţa a avut loc incidentul. Am primit şi nişte telefoane de ameninţări din partea familiei ei”, a mărturisit Sali Levent, potrivit fanatik.ro.