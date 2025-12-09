Ce i-a făcut Theo Rose fiului ei, chiar în ziua serbării de Crăciun! „Procese de conștiință. Am zis ‘tu nu ești sănătoasă la cap!’”

Theo Rose a povestit cu sinceritate despre o zi plină de emoții și de gafe pe care a avut-o recent, chiar în ziua cu serbarea de Crăciun a fiului ei, Sasha. Artista a recunoscut că a citit greșit un mail de la educatoare și și-a dus copilul mai târziu la grădiniță, trăind un episod intens de vinovăție și stres parental.

Între confuzia programului, alergătura spre grădiniță și un incident dureros, Theo Rose a împărtășit o poveste cu care mulți părinți se pot identifica.

Ce i-a făcut Theo Rose fiului ei, în ziua serbării

Artista a recunoscut că s-a simțit vinovată pentru că a citit pe diagonală un mail și a ajuns mai târziu cu fiul la serbare.

„Ce procese de conștiință mi-am făcut, am zis, tu, tu, nu ești sănătoasă la cap, atât de cheaună ești, ai deschis mail-ul ăla și prima oră care ți-a sărit în ochi, p-aia ai luat-o de bună, n-ai citit și tu ca lumea, cum trebuie, cum citești femeie pe diagonală, nu duci copilul la serbare, nu ești sănătoasă! Și că tu l-ai pregătit, i-ai luat cămașă, dar nu-l duci la serbare. În fine, a fost bine copilul, a și reținut chestii din coregrafie. Că e talentat, să pricepe, imediat, se uita la restul, mai făcea și el. Mă rog, au doi ani jumate, ce vorbim, dar așa e ok, chiar s-a descurcat’’, a transmis artista.

Dimineața serbării, între relaxare și panică

Ziua a început liniștit, dar confuzia legată de oră a transformat totul într-o alergătură.

“Îmi încep dimineața cu Sasha, ne trezim la 7.30, fericiți, bucuroși. Astăzi avea serbarea de Crăciun la grădiniță. Bine, am citit eu un mail în care scria că mergem la 10.50 acolo. Bine. Am mai stat acasă și m-am pus un pic în pat la 9.00, că am zis că e timp, cât se mai joacă el și așa, mai stau și eu un pic, că știam că astăzi urmează o zi grea. La 10.00 vine Angel cu el, îmbrăcat în cămășuța pe care i-am luat-o pentru serbare. El avea program normal, trebuia dus de dimineață, noi la 10.50. Zic, mă, am sărit din pat, du-te, spală-te repede pe ochi, pe dinți, îmbracă-te cum o fi, du copilul la grădiniță, că l-am dus mai devreme totuși. A repetat, a apucat să repete un pic’’, declară Theo.

Incidentul dureros după serbare

După emoțiile trăite, artista a avut parte de un moment neașteptat, care a amplificat tensiunea zilei. A mers să citească mai multe povești pentru o carte destinată copiilor, dar se pare că nici aici nu a avut astrele de partea ei. Vizibil nervoasă pentru că se tot bâlbâie, Theo Rose s-a și lovit serios la cap.

“Știi, mai mă bâlbâi, mă, mă, mă… În fine, trebuie să te controlezi. M-am controlat. M-am bucurat că s-a terminat, mi era și foame, zic că apuc să și mănânc, mă ridic și, când mă ridic, dau cu capul de o chestie, de un fier care așa stătea, direct la pari. Deci am simțit că mi-am spart căpățâna, am zis, dar am cucui aici, nu s-a spart, dar e cucui. Mi-a venit să plâng pe loc. Am plecat, ca să nu zic nimic, că ziceam ceva rău de tot, cred, și nu aveau nicio vină oamenii ăia, că sunt eu…’’, mai adaugă aceasta.

Probleme de memorie și control emoțional

În finalul experienţei împărtăşite cu fanii, Theo Rose a recunoscut că se confruntă cu dificultăți legate de memorie și controlul emoțiilor, aspecte care îi complică rolul de mamă.

“Dar mai am o problemă recentă, care este memoria. Când mă liniștesc și sunt chiar pregătită să râd de tot ce mi s-a întâmplat, nu îmi mai amintesc ce mi s-a întâmplat. Și nu mai am de ce să râd, deci râd mai puțin. Dar vreau să vă spun pe cea mai recentă, da? Eu, înainte de perioada aceea luni, sunt nervoasă tot timpul. Și normal că, de câțiva ani încoace, am înțeles că este chimic și că e cazul să mă controlez, că nu mă pot comporta la nesfârșit ca o fetiță care nu știe ce se petrece cu corpul ei’’, a încheiat Theo Rose.

Între confuzie, vinovăție și micile accidente, ziua lui Theo Rose a devenit un exemplu de vulnerabilitate și sinceritate. Povestea ei arată cât de ușor se pot încurca părinții și cât de mult contează să recunoști greșelile cu umor și deschidere.

