Acasă » Știri » Ce i-a făcut Theo Rose fiului ei, chiar în ziua serbării de Crăciun! „Procese de conștiință. Am zis ‘tu nu ești sănătoasă la cap!’”

Ce i-a făcut Theo Rose fiului ei, chiar în ziua serbării de Crăciun! „Procese de conștiință. Am zis ‘tu nu ești sănătoasă la cap!’”

De: David Ioan 09/12/2025 | 12:29
Ce i-a făcut Theo Rose fiului ei, chiar în ziua serbării de Crăciun
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Theo Rose a povestit cu sinceritate despre o zi plină de emoții și de gafe pe care a avut-o recent, chiar în ziua cu serbarea de Crăciun a fiului ei, Sasha. Artista a recunoscut că a citit greșit un mail de la educatoare și și-a dus copilul mai târziu la grădiniță, trăind un episod intens de vinovăție și stres parental.

Între confuzia programului, alergătura spre grădiniță și un incident dureros, Theo Rose a împărtășit o poveste cu care mulți părinți se pot identifica.

Ce i-a făcut Theo Rose fiului ei, în ziua serbării

Artista a recunoscut că s-a simțit vinovată pentru că a citit pe diagonală un mail și a ajuns mai târziu cu fiul la serbare.

„Ce procese de conștiință mi-am făcut, am zis, tu, tu, nu ești sănătoasă la cap, atât de cheaună ești, ai deschis mail-ul ăla și prima oră care ți-a sărit în ochi, p-aia ai luat-o de bună, n-ai citit și tu ca lumea, cum trebuie, cum citești femeie pe diagonală, nu duci copilul la serbare, nu ești sănătoasă! Și că tu l-ai pregătit, i-ai luat cămașă, dar nu-l duci la serbare. În fine, a fost bine copilul, a și reținut chestii din coregrafie. Că e talentat, să pricepe, imediat, se uita la restul, mai făcea și el. Mă rog, au doi ani jumate, ce vorbim, dar așa e ok, chiar s-a descurcat’’, a transmis artista.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Dimineața serbării, între relaxare și panică

Ziua a început liniștit, dar confuzia legată de oră a transformat totul într-o alergătură.

“Îmi încep dimineața cu Sasha, ne trezim la 7.30, fericiți, bucuroși. Astăzi avea serbarea de Crăciun la grădiniță. Bine, am citit eu un mail în care scria că mergem la 10.50 acolo. Bine. Am mai stat acasă și m-am pus un pic în pat la 9.00, că am zis că e timp, cât se mai joacă el și așa, mai stau și eu un pic, că știam că astăzi urmează o zi grea. La 10.00 vine Angel cu el, îmbrăcat în cămășuța pe care i-am luat-o pentru serbare. El avea program normal, trebuia dus de dimineață, noi la 10.50. Zic, mă, am sărit din pat, du-te, spală-te repede pe ochi, pe dinți, îmbracă-te cum o fi, du copilul la grădiniță, că l-am dus mai devreme totuși. A repetat, a apucat să repete un pic’’, declară Theo.

Incidentul dureros după serbare

După emoțiile trăite, artista a avut parte de un moment neașteptat, care a amplificat tensiunea zilei. A mers să citească mai multe povești pentru o carte destinată copiilor, dar se pare că nici aici nu a avut astrele de partea ei. Vizibil nervoasă pentru că se tot bâlbâie, Theo Rose s-a și lovit serios la cap.

“Știi, mai mă bâlbâi, mă, mă, mă… În fine, trebuie să te controlezi. M-am controlat. M-am bucurat că s-a terminat, mi era și foame, zic că apuc să și mănânc, mă ridic și, când mă ridic, dau cu capul de o chestie, de un fier care așa stătea, direct la pari. Deci am simțit că mi-am spart căpățâna, am zis, dar am cucui aici, nu s-a spart, dar e cucui. Mi-a venit să plâng pe loc. Am plecat, ca să nu zic nimic, că ziceam ceva rău de tot, cred, și nu aveau nicio vină oamenii ăia, că sunt eu…’’, mai adaugă aceasta.

Probleme de memorie și control emoțional

În finalul experienţei împărtăşite cu fanii, Theo Rose a recunoscut că se confruntă cu dificultăți legate de memorie și controlul emoțiilor, aspecte care îi complică rolul de mamă.

“Dar mai am o problemă recentă, care este memoria. Când mă liniștesc și sunt chiar pregătită să râd de tot ce mi s-a întâmplat, nu îmi mai amintesc ce mi s-a întâmplat. Și nu mai am de ce să râd, deci râd mai puțin. Dar vreau să vă spun pe cea mai recentă, da? Eu, înainte de perioada aceea luni, sunt nervoasă tot timpul. Și normal că, de câțiva ani încoace, am înțeles că este chimic și că e cazul să mă controlez, că nu mă pot comporta la nesfârșit ca o fetiță care nu știe ce se petrece cu corpul ei’’, a încheiat Theo Rose.

Între confuzie, vinovăție și micile accidente, ziua lui Theo Rose a devenit un exemplu de vulnerabilitate și sinceritate. Povestea ei arată cât de ușor se pot încurca părinții și cât de mult contează să recunoști greșelile cu umor și deschidere.

CITEŞTE ŞI: Mesajul emoționant transmis de Theo Rose, după ce a terminat-o cu Alessandra: „Începusem să mă întreb dacă are vreo șansă, dacă nu cumva…”

Theo Rose, victima infractorilor cibernetici! Vedeta este disperată: „Fără acordul meu”

Tags:
Iți recomandăm
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: ”Este moștenitor legal”
Știri
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: ”Este…
O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la stres, dar analizele au spus adevărul
Știri
O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la…
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în favoarea Rusiei, avertizează șeful Marinei
Digi 24
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în favoarea...
Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare după o „glumă” a partenerei
Digi24
Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare...
Tancurile-„ARICI” improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-„ARICI” improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe ...
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: ”Este moștenitor legal”
O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la stres, dar ...
O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la stres, dar analizele au spus adevărul
Numerologia anului 2026 este bulversantă total. Se anunță o schimbare majoră, de care sigur nu ești ...
Numerologia anului 2026 este bulversantă total. Se anunță o schimbare majoră, de care sigur nu ești pregătit
Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat ...
Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat și la un vraci chinez
P.Diddy, scos din minți de documentarul lui 50 Cent de pe Netflix! Gestul incredibil pe care l-a făcut ...
P.Diddy, scos din minți de documentarul lui 50 Cent de pe Netflix! Gestul incredibil pe care l-a făcut din închisoare
România, lovită de un anticiclon puternic în următoarele zile! Zonele în care va persista ceața ...
România, lovită de un anticiclon puternic în următoarele zile! Zonele în care va persista ceața și burnița
Vezi toate știrile
×