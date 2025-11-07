Acasă » Știri » Theo Rose, victima infractorilor cibernetici! Vedeta este disperată: „Fără acordul meu”

Theo Rose, victima infractorilor cibernetici! Vedeta este disperată: „Fără acordul meu”

De: Anca Chihaie 07/11/2025 | 13:43
Theo Rose, victima infractorilor cibernetici! Vedeta este disperată: „Fără acordul meu”
Sursa foto: Instagram

Lumea internetului devine tot mai periculoasă chiar și pentru cei obișnuiți cu atenția publicului. În ultimele zile, Theo Rose s-a trezit în mijlocul unui val de înșelătorii online, după ce mai multe pagini de pe rețelele sociale au început să folosească videoclipuri și fotografii cu ea în reclame mincinoase, create cu ajutorul inteligenței artificiale.

Materialele apărute pe internet o arată pe artistă promovând diverse produse, toate fără vreo legătură reală cu artista. Clipurile sunt editate sofisticat, cu ajutorul unor programe AI care pot imita vocea și expresiile vedetei, astfel încât publicul mai puțin atent să creadă că Theo Rose chiar susține acele branduri.

Theo Rose, victima infractorilor cibernetici!

Pentru cântăreață, situația a devenit alarmantă. În ciuda popularității și a experienței sale în mediul online, Theo s-a văzut nevoită să reacționeze, după ce tot mai mulți fani au început să o întrebe despre produsele „promovate” în aceste videoclipuri. Realitatea este însă că vedeta nu are nicio legătură cu respectivele campanii.

„Dacă vedeţi vreodată aceste reclame, vă rog să le raportați. Videoclipurile folosite sunt editate cu ajutorul Al, fără acordul meu. Am luat deja măsuri împotriva acestor pagini, însă continuă să apară altele noi care folosesc aceleaşi materiale. Vă rog să le dați report ori de câte ori le întâlniți. Mulţumesc mult!”,  a transmis Theo Rose pe social media.

Cea mai mare pânză de păianjen din lume a fost descoperită de o echipă de cercetători români. Unde se află și pe ce suprafață se întinde
Cea mai mare pânză de păianjen din lume a fost descoperită de o...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

Fenomenul falsificărilor digitale prin AI a luat amploare în ultimul an. Tot mai multe personalități din România și din străinătate se confruntă cu utilizarea abuzivă a imaginii lor în scopuri comerciale sau în tentative de fraudă. Tehnologia poate genera clipuri aparent autentice în câteva minute, iar distribuirea lor pe rețelele sociale face dificilă oprirea rapidă a valului de conținut înșelător.

Citește și: Mara Bănică, la un pas să fie victima hackerilor! Concurenta de la Asia Express 2025 trage un semnal de alarmă: ”Nu deschideți linkul!”

Noua înșelătorie care te lasă fără bani! Hoții te caută direct pe WhatsApp cu o minciună extrem de credibilă

 

