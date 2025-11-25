Acasă » Știri » Mesajul emoționant transmis de Theo Rose, după ce a terminat-o cu Alessandra: „Începusem să mă întreb dacă are vreo șansă, dacă nu cumva…”

25/11/2025
Theo Rose/Sursa foto: Instagram / Theo Rose

Theo Rose, gest emoționant după cel mai recent spectacol din turneul „Pe Vechi”. Artista își surprinde fanii și anunță schimbări în echipa sa profesională. Iată ce mesaj a transmis după ce a mărturisit că a terminat-o cu Alessandra!

Theo Rose continuă să-și impresioneze comunitatea din mediul online, iar ultima sa apariție publică a stârnit numeroase reacții din partea admiratorilor. La scurt timp după reprezentația susținută la Constanța, artista a publicat un mesaj profund, în care dezvăluie ce înseamnă pentru ea acest turneu și cum a evoluat, pas cu pas, proiectul „Pe Vechi”.

Ce mesaj a transmis Theo Rose

Turneul „Pe Vechi” reprezintă unul dintre cele mai ambițioase demersuri profesionale ale lui Theo Rose. Conceput inițial ca un experiment artistic, proiectul a evoluat treptat într-un spectacol complex, construit în colaborare cu o echipă specializată în musicaluri. Etapele de pregătire au fost ample, iar artista a investit timp, energie și resurse pentru a transforma o idee personală într-o producție scenică în adevăratul sens al cuvântului.

Pe lângă succesul turneului, perioada recentă a adus și o schimbare importantă în echipa artistei. Colaborarea cu Alessandra, vocea care a însoțit-o în numeroase apariții live și repetiții, a ajuns la final. Decizia vine într-un moment în care ambele își reconfigurează direcțiile profesionale. Artista afirmă că alegerea a fost una matură, luată pe fondul unor schimbări naturale din carierele lor, fără tensiuni sau neînțelegeri. (VEZI AICI)

„Prima mea iubire, la Constanța. Pe Vechi a început necondiționat de nimic. Am citit, mi-a plăcut tare și am zis că încerc să fac. M-am întâlnit cu trupa, am lucrat împreună și ne-a plăcut, dar, după câteva luni de ascultat, începusem să mă întreb dacă are vreo șansă sau dacă nu cumva este doar pasiunea mea pentru subiect și atât.

Am ajuns cu echipa mea la cei de la Musicals, care mi-au arătat cum se construiește un spectacol și cât de important este factorul personal în toată povestea asta. Când am hotărât că încercăm, am propus doar săli de teatru. Nu m-am aruncat, însă VOI ați făcut Pe Vechi să fie mare. Vă mulțumesc imens! Să știți că sunteți parte din Pe Vechi, iar prima iubire nu se uită niciodată”, a scris Theo Rose în mediul online.

