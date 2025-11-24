Acasă » Știri » Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat

Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat

De: Andreea Stăncescu 24/11/2025 | 10:50
De cine s-a despărțit Theo Rose / Sursa foto: Instagram

Theo Rose  a anunțat despărțirea chiar în timpul unui concert. În fața publicului, cântăreața a transmis că ea și Alessandra au încheiat colaborarea lor muzicală. Chiar dacă nu vor mai lucra împreună în aceeași formulă artistică, legătura lor personală rămâne la fel de puternică, bazată pe ani de prietenie autentică și sprijin necondiționat.

Relația profesională dintre Theo Rose și Alessandra ajunge la final, însă prietenia lor rămâne la fel de puternică. Deși Alessandra nu va mai fi vocalista lui Theo Rose, legătura dintre ele continuă să fie una profundă, construită în ani de sprijin reciproc, atât pe scenă, cât și dincolo de reflectoare.

Anunțul despărțirii pe plan muzical a venit chiar din partea lui Theo Rose, în timpul unui concert, unde artista a vorbit cu sinceritate despre rolul uriaș pe care Alessandra l-a avut în evoluția sa. Ea a descris întâlnirea cu prietena ei drept un moment decisiv, care a declanșat o schimbare în cariera sa, asemenea efectului de domino..

„Am și o întâlnire importantă, probabil că cea mai importantă din cariera mea muzicală. Și spun asta pentru că e ca la domino. Pică o piesă, după care se duc toate. Și la noi cam așa a fost. Am cunoscut-o și de atunci parcă au început să mi se lege lucrurile. Nici nu e nevoie să facă nimic, de asta cred că a apărut în viața mea ca să mă potențeze. Mă uit la ea și știu ce am de făcut pe scenă, în studio, peste tot. Drumurile noastre s-au separat. Nu de mult, în afara acestui spectacol, dar ce bine e să ai un prieten care să te cunoască, care să știe să-ți fie sprijin și pe scenă, dar și în afara ei. Despre ea vorbesc, despre Alessandra”, a spus Theo Rose în timpul unui concert.

Sursa foto: Instagram

Cum a răspuns Alessandra

La rândul ei, Alessandra a vorbit emoționată despre legătura specială dintre ele, comparând-o cu relația dintre frați, o dinamică pe care și-a dorit-o dintotdeauna. Cele două se sprijină necondiționat și mereu și-au fost alături.

„Cred că cu toții suntem de acord că familia e cea mai importantă viață a unui om. Eu mi-am dorit întotdeauna să am frați și nu am. Mi s-a părut extraordinar dinamica dintre frați. Să știi că cineva e acolo pentru tine, în afară de mama și tata, e acolo pentru tine și că te iubește, te iartă te sprijină în orice faci. Și pe lângă toate cele pe care le-am făcut noi două în carierele noastre. Eu cred că ăsta e scopul pentru care noi două le-am întâlnit. Să simt și eu ce înseamnă să iubești ca un frate”, a spus Alessandra, vizibil emoționată.

