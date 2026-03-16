Zodia protejată de Dumnezeu în această primăvară. Mihai Voropchievici: „Începe un capitol nou în viața ei”

Horoscopul pentru această primăvară a fost făcut de astrologul Mihai Voropchievici. Acesta vine cu noutăți excelente pentru o zodie. Nativii care s-au născut sub semnul acestei zodii vor fi protejați și vor avea parte de șanse neașteptate.

Zodia vizată va începe un nou capitol și va fi susținută din toate punctele de vedere. Runa pentru acest semn are o semnificație aparte. Runa Beorc aduce oportunități noi, armonie și liniște, iar direcția în care va merge această zodie este cea mai potrivită pentru a-și îndeplini toate dorințele.

Zodia care este protejată în această perioadă

Astrologul Mihai Voropchievici a făcut previziunile pentru această primăvară, mai exact pentru perioada 16-22 martie. Acesta a interpretat mesajele transmise de rune și are vești minunate. El a declarat că o zodie va avea parte de protecție din partea Divinității. Cei care au fost născuți sub acest semn zodiacal trebuie să se aștepte la momente cheie din punct de vedere familiar și nu numai. Ușile se vor deschide spre o cale nouă, pe care dacă o urmează vor ști că viața lor merge, în sfârșit, într-o zonă favorabilă pentru ei. Specialistul a explicat că zodia care va avea sprijin din partea lui Dumnezeu este Fecioara.

Fecioarele au parte de runa Beorc. Această rună este una dintre cele mai pozitive din întreg zodiacul și simbolizează renașterea, începutul, dar și protecția divină. În această perioadă, Fecioarele vor începe un capitol nou, iar aici poate fi vorba despre o relație, un nou loc de muncă sau o schimbare personală. Beorc este considerată, conform lui Mihai Voropchievici, runa fertilității, astfel că pot apărea vești legate de familie sau planuri de viitor importante. Din punct de vedere al carierei, pot apărea noi oportunități, poți descoperi persoane care vor avea un impact major în viața ta și te pot sprijini pentru a ajunge unde ți-ai dorit de mult. Pe plan sentimantal, poți simți stabilitate și armonie, iar comunicarea poate deveni mai profundă. Cei singuri pot întâlni pe cineva. Finalul săptămânii poate aduce liniște și confirmare că ești pe drumul cel bun.

