Ce i-ar pregăti Alexandra Ungureanu iubitului ei! SURPRIZĂ… cu Power Couple: ”Să facem echipă!”

Alexandra Ungureanu și-a găsit sufletul pereche de ceva vreme și este fericită. Chiar dacă relația este una la distanță, având în vedere că românul este stabilit în Anglia, cei doi s-au obișnuit să facă naveta. Recent, îndrăgostiții s-au bucurat de câteva zile împreună petrecute în țară, iar luna viitoare artista și-a programat o deplasare în Anglia. Vacanță în adevăratul sens al cuvântului nu au avut, însă Toscana rămâne în topul preferințelor. În interviul excluiv acordat pentru CANCAN.RO, Alexandra Ungureanu ne-a povestit cum se menține, la ce proceduri apelează, care e dieta cu care merge la sigur, dar și la ce proiect TV ar fi dispusă să participe alături de iubitul ei. Alexandra Ungureanu și-a testat limitele la Asia Express unde a făcut echipă cu mama sa, iar la “Te cunosc de undeva” s-a aliat cu Keo, coleg de breaslă, dar și amic.

Alexandra Ungureanu s-a numărat printre vip-urile prezente joi seara la clinica medicului estetician Dana Miricioiu, unde a avut loc un eveniment dedicat frumuseții și inovației. Cu această ocazie, artista a recunoscut că, în ultima perioadă, petrece destul timp în clinici și saloane.

Alexandra Ungureanu: „E dieta care a făcut diferența”

CANCAN.RO: Cum te raportezi la noile tendințe în materie de beauty?

Alexandra Ungureanu: Tendințele pe mine nu mă emoționează așa de tare, cum nu mă emoționează nici în modă, ci lucrurile care mi se potrivesc, despre care mă informez temeinic, pentru că sunt și prăpăstioasă. Am venit foarte greu în clinici de specialitate, pentru că vreau să știu că toate aparatele astea sunt paratestate, că nu se întâmplă nimic.

Și m-am convins că tehnologia e la ea acasă, sunt echipamente foarte scumpe, tocmai pentru că în spatele lor e foarte mult research și teste. Conform nevoilor pe care le am, aplic și corporal și facial, dar recunosc, chiar ieri făceam un story în care spuneam oamenilor că în momentul în care sunt în București, timpul meu petrecut în clinici și saloane e mult mai mare decât mă gândeam, mult mai mult decât la studio, ceea ce nu e regulă.

CANCAN.RO: Și imaginea de întreținut și sănătatea.

Alexandra Ungureanu: Sănătatea, mai ales. Lumea știe că sunt un pachet complet, care în primul rând e reprezentat de felul în care mă îmbrac. Dar, na, nu sunt o sclavă a aparatelor de slăbit. Fluctuez destul de mult. Tocmai îți povesteam că “am reușit” în vara asta să mai pun 2-3 kg. Cu ajutorul dietei scandinave am avut, anul trecut, un declic, reușind să scap de acele kilograme care nu se dezlipeau nici cum, nici cu sport. Deși știu exact ce ar trebui să mănânc, nu reușesc. Și atunci asta e dieta care a făcut diferența.

Alexandra Ungureanu: „Am avut câteva zile pe care le-am petrecut cu prietenul meu prin țară”

Alexandra Ungureanu: Am ținut dieta timp de două luni. Eu trebuie să mănânc ca să funcționez, să nu am frustrare, să nu mor de foame. Mă culc la ore destul de târzii, la care nu aș putea să stau dacă îmi e foarte foame devin irascibilă. Am de stat în studio, de lucrat cu colegii mei și mie nu trebuie să-mi fie foame rău. Și atunci aceste produse sunt și bune la gust. Sunt gata cântărite.

Plec mult de acasă și mi-e greu. Uite, acum, de exemplu, am o caserolă de la mama în mașină. Toată ziua am umblat, n-am reușit să mănânc. Așa când ai un baton sau un pliculeț d pe care îl pui în shaker, pui apă, ai făcut, ai mâncat, te-ai dus în viață. Și acum mă voi reapuca din toamnă. Dar, evident, indiferent pe unde mă duc, încerc să-mi iau și echipament de sport. De exemplu, la Oradea, am avut o luni dimineața în care am apucat să mă duc să alerg jumătate de oră. Mă simt mai bine. Sănătatea e pe primul plan, somnul și buna mea stare interioară.

CANCAN.RO: Ai avut vreo vacanță sau urmează în toamnă?

Alexandra Ungureanu: Este foarte complicat. N-am avut o vacanță din aceea clasică, dar am avut câteva zile pe care le-am petrecut cu prietenul meu prin țară, a reușit și el să vină. Nu era neapărat plănuită o vacanță. Era timp dedicat unor evenimente la care am fost. Dar, până la urmă, fiind și cu el, a fost așa de plăcut că am numit-o vacanță. S-ar putea să fie și singura.

Eu o să mai plec în Anglia, undeva în septembrie, dar nu e neapărat vacanță, pentru că el o să muncească. Și oricât de mult am zis că anul ăsta ne luăm o săptămână pentru acea excursie în Toscana pe care o visez, nu a fost momentul.

Alexandra Ungureanu: „Mi-ar plăcea foarte mult să facem echipă pentru că am mare încredere în el”

CANCAN.RO: Trebuie să mai negociați, să vă sincronizați agendele pentru toamnă măcar.

Alexandra Ungureanu: Și eu la rândul meu negociez cu echipa mea. Îmi doresc să am evenimente. Mi-e greu să pierd ritmul aici. Am niște concerte atât de frumoase și mă bucur că lumea mă cheamă și vor să le cânt. Chit că, uite, tot din cauza programului, n-am reușit să mai petrec atât de mult timp în studio și să scot muzică nouă. Am piese la sertar, nu le-am scos. Și în toamnă asta vreau. Deci trebuie să negociezi cu mine și cu el și cu toată lumea. Nu e un stil de viață ideal.

CANCAN.RO: Dar cu televiziunea? Ai vreo propunere? Te vom vedea în vreun proiect?

Alexandra Ungureanu: Nu am avut discuții concrete pentru un viitor proiect, dar nu e timpul trecut, îmi doresc, îmi place tot mai mult și zona asta de exprimare. E foarte fun. Lumea te descoperă încă și în alt fel. Și cred că mai sunt multe de făcut și de spus.

CANCAN.RO: Dar, de exemplu, „Power Couple” v-ar tenta?

Alexandra Ungureanu: Da. Adică sunt în punctul în care cred că nu e vorba numai de o expunere într-un anumit context, doar de dragul expunerii. Adică eu chiar cred că suntem un power couple în momentul ăsta. Chit că totuși e o relație la distanță și nu avem unul dintre cele mai normale stiluri de viață posibile. Dar cred că ne cunoaștem destul de bine și mi-ar plăcea foarte mult să facem echipă, pentru că am mare încredere în el. Un tip extrem de competitiv, un tip pe care te poți baza și cu care poți să treci prin multe greutăți cu zâmbetul pe buze ceea ce e cel mai important.

