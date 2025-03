Alexandra Ungureanu tremură de frică, dar o face de dragul iubitului! ”Nu vreau să-mi pun singură piedici!” Șocul de la ”Te cunosc de undeva!”

Alexandra Ungureanu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un român stabilit în Anglia și, ori de câte ori, prinde o “fereastră” între concerte și filmările de la “Te cunosc de undeva”, se urcă în avion și îi face o vizită. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, vedeta ne-a mărturisit că nu a scăpat de teama de zbor, dar că nici nu vrea să își pună singură piedici în calea iubirii, prin urmare se calmează abia la aterizare, când ajunge la sol. Alexandra Ungureanu ne-a povestit și despre experiența din show-ul transformărilor, pe care o trăiește la Antena 1, alături de Keo, amicul ei de aproximativ 20 de ani.

Alexandra Ungureanu s-a numărat printre primii invitați de la “Te cunosc de undeva”, trăind cu mulți ani în urmă emoțiile unui astfel de format. Iată că între timp s-au aliniat astrele și pune în scenă provocările ruletei alături de Keo, cei doi încurajându-se reciproc să iasă din zona de confort și să își asume personajele în totalitate: repertoriu, look, coregrafie.

Alexandra Ungureanu: „Nu-mi dădeam seama că era un format de divertisment foarte ofertant și care se putea contura foarte fain pentru mine”

CANCAN.RO: “Casting” ai dat în al doilea sezon “Te cunosc de undeva” ca invatat, iar acum ești concurentă cu acte în regulă.

Alexandra Ungureanu: Da, în momentul în care am fost invitată atunci, la început, am acceptat. Nu-mi puneam problema să fiu concurentă în sezon full. Am acceptat doar acea invitație, pentru că eram mai la început de carieră, mă luam foarte serios, muncisem foarte mult. Vorbim de acum foarte mulți ani, eram cu Crush, eram pe val și nu înțelegeam eu joaca asta, cum să te transformi în altcineva, să te jurizeze altcineva, nu, nu-mi dădeam seama că era un format de divertisment foarte ofertant și care se putea contura foarte fain pentru mine.

Acum, de când am înțeles dinamica lui, mi-am dorit, dar nu ne-am nimerit. Adică ori n-am putut eu, ori nu am fost neapărat prima opțiune a producătorilor și s-a nimerit acum când sunt cu Keo, care mi-e prieten de ani de zile și colaborator și atunci nu am avut nici cel mai mic stres legat de asta.

Alexandra Ungureanu: „Amândoi suntem extrem de ambițioși și cu cariere”

CANCAN.RO: Cum funcționați ca și echipă?

Alexandra Ungureanu: Ne încurajăm reciproc pentru că amândurora ne e frică de aceste transformări. Le tratăm la început cu reticență de cum vom arăta, că vom purta chestii pe care nu le-am purtat niciodată, care sunt în afara zonei de confort, în afara esteticii noastre. Încercăm să ne încurajăm pentru că ăsta e lucrul cel mai greu pentru noi, pentru că ne e teamă să nu fim penibili. Încercăm să conștientizăm că e o joacă.

Până la urmă e emisiune de divertisment care trebuie să stârnească emoții, evident și zâmbetul și râsul e total în regulă. Facem parte dintr-un cast foarte frumos, chiar am descoperit niște oameni tineri, pe care nu-i știam, câțiva dintre colegii mei de acum, extrem de talentați și ne ajută să fim așa o echipă mare, nu numai echipa de doi. Ne ducem cu drag la filmări și e foarte haios că suntem și în concurență, dar ne și placem reciproc unii pe alții și e o atmosferă așa zici că sunt la liceu. Mi se pare incredibil de fain!

CANCAN.RO: Și nu doar profesional îți merge bine, cât și pe plan personal.

Alexandra Ungureanu: Este o relație la distanță, că de asta nu apar la evenimente, că nu prea sunt în București. Mai mult mă duc eu, trăiește în UK . Amândoi suntem oameni foarte activi, extrem de ambițioși și cu cariere. El la rândul lui vine dintr-o carieră sportivă, a fost sportiv de performanță în volei și acum face performanță în domeniul Horeca.

Este executiv chef pentru un lanț de restaurante, o companie care deține un lanț de restaurante și hoteluri în UK. El se ocupă de tot ce înseamnă meniu, viziune, ca ofertă de mâncare a restaurantelor respective și încă are multe proiecte care se vor lansa, are și în țară. Cumva nu e chiar așa de complicat să ne vedem.

Alexandra Ungureanu: „Nu vreau să-mi pun singură piedici în calea navetei către iubit”

CANCAN.RO: Ți-ai învins teama de zbor cu avionul?

Alexandra Ungureanu: Nu, de câte ori zbor e la fel de greu. Mă uit în presă că au mai fost accidente, au mai fost probleme, se întâmplă. Până la urmă nu o să vreau să-mi pun singură piedici nu numai în calea navetei către iubit, dar e vorba de vacanțe, evident și concerte pentru că am multe concerte programate și în țară și nu am de gând să pierd timpul pe șoselele României că nu mai pot.

CANCAN.RO: De la atâtea călătorii cu avionul poate la un moment dat o să devii imună.

Alexandra Ungureanu: Sper, chiar zbor mult. Eu dau din gură că mi-e frică, dar eu am avut zboruri săptămânale astă-vară.

CANCAN.RO: Pe plan muzical ce pregătești?

Alexandra Ungureanu: E partea cea mai sensibilă și dragă mie și în același timp un pic frustrantă, pentru că nu am mai reușit muzical să țin ritmul cu tot ce s-a întâmplat în viața mea pe partea de proiecte, conținut din online. În weekend am fost în studio și am tras o piesă foarte, frumoasă și special, care ar trebui să să inaugureze o serie de lansări. Nu pot să spun foarte mult despre genul muzical.

