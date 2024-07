Panică pentru Alexandra Ungureanu, în avion: „Erau cu ochii scoși din orbită, nu era ok deloc pentru noi”

Clipe de groază pentru Alexandra Ungureanu! Artista a trăit o experiență de coșmar acum o săptămână, crezând că este pe punctul de a muri în timp ce se întorcea din Anglia. Alexandra, din fericire, nu a pățit nimic și niciun alt pasager, dar în acel moment, gândurile ei erau deja la mesajele de adio pe care să le lase familiei. Iată ce a pățit aceasta!

Alexandra Ungureanu a dezvăluit într-un interviu recent cum a rămas fără bagaje în Londra și cum a fost aproape să nu mai poată reveni în țară. Ghinioanele par să o urmărească în legătură cu avioanele și zborurile. Avionul care urma să aterizeze la București nu a reușit să coboare și a fost nevoit să revină în aer, fără să primească explicații clare despre situație. În acel moment, Alexandra Ungureanu și-a imaginat cele mai sumbre scenarii posibile.

Artista a simțit că nu va mai ajunge niciodată pe pământ după un zbor extrem de îngrijorător, conform mărturisirilor făcute de Alexandra Ungureanu. Ea a recunoscut că oricum are o teamă puternică de zbor și de înălțime, încercând să depășească aceste frici prin sărituri cu parașuta. Totuși, ultima experiență a fost una înfricoșătoare în mod special pentru ea.

”Cu o săptămână în urmă m-am întors tot din Anglia, dar am fost în altă parte, și eu am o frică de zbor, dar care a fost ușor atenuată pentru că am sărit cu parașuta în urmă cu o lună. Eram puțin mai stăpână pe mine.

Când să ajungem acasă au început cu jumătate de ore turbulențele foarte mari și am zis că lasă, asta e, strâng din dinți, palme transpirate, și am zis lasă că aterizăm, dar n-am mai aterizat, a început să zboare iar, timp de 3 minute nu s-a comunicat nimic”, a transmis Alexandra Ungureanu pentru Spynews.ro