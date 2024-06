Mama Alexandrei Ungureanu a pus piciorul în prag, dar nu-i merge! Ce vrea de la viitorul ginere? ”Ca la Dumnezeu din ceruri…”

Alexandra Ungureanu este în plin proces de amenajare al noului ei apartament. Solista ne dezvăluia, în urmă cu ceva timp, că nu se grăbește să se mute în noua casă, ci savurează fiecare etapă a amenajării ei. Însă, un lucru ar putea să o grăbească. Alexandra Ungureanu locuiește în continuare cu mama ei, iar lucrurile au devenit puțin cam incomode pentru ea. De ce? Ei bine, se pare că doamna Ungureanu este cu ochii pe fiica ei nonstop. Ba mai mult, femeia ar fi nemulțumită de orice bărbat pe care Alexandra îl aduce la poartă. Artista a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO și a dezvăluit ceea ce nu se știa despre relația cu mama ei.

Alexandra Ungureanu este una dintre cele mai asumate femei. Ajunsă la vârsta de 42 de ani, artista știe ce vrea de la viață și nu lasă pe nimeni să-i spună ce să facă. Nici măcar pe mama ei. Doar că, femeia se încăpățânează și de aici încep discuțiile dintre ele. Artista ne-a dezvăluit că cea care i-a dat viață îi analizează alegerile sentimentale și, chiar se implică puțin cam mult în viața ei privată.

Mama artistei a pus piciorul în prag! Alexandra Ungureanu se face că n-aude: „Nu o întreabă nimeni, dar are păreri multe”

„Există discuții (n.r. între ea și mama ei) ca în orice relație, fie că este de familie, fie că este de cuplu. Slavă Domnului, există și momente bune, râdem împreună. Fiind amândouă trecute de o vârstă, nu foarte înaintată, dar avem experiență. Din păcate pentru ea, probabil nu își amintește ce vârstă are fiica sa, încă este o mamă severă. Ea ar vrea să fie și mai și, dar nu are cu cine. Eu îi reamintesc cine sunt, am atâția ani, am o viață și îmi văd de ea”, ne-a spus artista.

Deschisă și asumată, Alexandra Ungureanu a spus că mama ei o înnebunește cu sfaturile pe care i le dă, dar și cu grija pe care i-o poartă. „Cum ai putea opri o cascadă să curgă? Nu o putem opri! Nu o întreabă nimeni, dar ea are păreri multe, multe și nu se poate abține, chiar dacă spune: . Mda… până peste jumătate de oră. Nu se vor schimba niciodată aceste lucruri, dacă eu sunt fericită, totul se va alinia la un moment dat și va fi armonie” , a declarat Alexandra Ungureanu pentru CANCAN.RO.

Mama vedetei, pretenții absurde de la viitorul ginere? „Să mă pună mai presus de viața lui!”

În ceea ce privesc doleanțele pe care mama ei le are de la ea și de la viitorul ginere. „Mă tem că nu s-a inventat bărbatul acela. Ar trebui să fie rupt din soare de frumos, bogat, să mă iubească. Să se uite la mine ca la Dumnezeu din ceruri și să mă pună mai presus de viața lui. N-avem!

Pe mine dacă mă obligă cineva să fac ceva și nu simt, eu nu mă cert, nu spun lucuri urâte, dar mă încăpățânez și nu vorbesc. Fac ca mine, sau dispar sau stau cu nasul în pământ”, a spus artista.

Acum, fosta câștigătoare de la Bravo, ai stil Celebrities este o femeie matură care știe ce își dorește de la bărbatul de lângă ea și își asumă orice decizie și alegere. În adolescență însă, lucrurile stăteau foarte diferit. „Când eram adolescentă nu ziceam nimic, nu mișcam. Mai mințeam ca să fac lucruri care ei nu-i plăceau. Eram rebelă pe muțește, dar foarte puțin. În principiu eram ascultătoare, devreme acasă. Acum, mă ascult pe mine, îmi ascult vocea inimii care nu greșește. Sau, dacă greșește, nu sunt chiar atât de în vârstă încât să nu-mi mai permit lucrul acesta”, a mai dezvăluit Alexandra Ungureanu.

