Dramă teribilă pentru Alexandra Ungureanu! Artista a început să plângă în direct. „I-aș cere iertare”

Alexandra Ungureanu ascunde o adevărată durere în suflet. Deși este mereu cu zâmbetul pe buze și evită să vorbească despre problemele pe care le are, artista a avut o perioadă care a copleșit-o și cu greu a putut face față situației. În cadrul unui interviu, Alexandra Ungureanu a povesti,t cu lacrimi în ochi, despre durerea care a măcinat-o.

Alexandra Ungureanu (41 de ani), una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România, s-a bucurat de un real succes în ultimii ani. Artista a fost implicată în numeroase proiecte, care au adus-o mult mai aproape de inimile publicului român. Alexandra Ungureanu a avut o ascensiune profesională după participarea la show-ul Bravo, ai stil! Celebrities, de pe Kanal D, unde a reușit să câștige titlul de cea mai stilată femeie din România.

Ulterior, lucrurile au început să se așeze. Cântăreața a lansat un podcast în mediul online, care a avut succes, iar, în prezent este prezentatoarea emisiunii Duet cu Alexandra Ungureanu, de la Kanal D2.

Chiar dacă acum trăiește una dintre cele mai prospere perioade din viața sa, lucrurile nu au fost atât de roz dintotdeauna. Cântăreața a suferit o pierdere ce i-a marcat complet viața și cu greu a acceptat-o.

Alexandra Ungureanu, despre drama care i-a marcat viața: „M-a ajutat muzica”

Alexandra Ungureanu și-a pierdut tatăl în anul 2007. Chiar dacă anii au trecut, cântăreței, încă, îi este extrem de greu să vorbească despre decesul părintelui său. Cu ochii plini de lacrimi, artista a vorbit despre momentul în care a fost nevoită să urce pe scenă la două zile de la înmormântarea tatălui său, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nici acum nu s-a vindecat complet, însă a mărturisit că muzica i-a fost refugiu în acele momente cumplite.

„Povesteam, în momentul respectiv, cât de mult m-a ajutat muzica, pentru că, într-adevăr, a trebuit să fiu pe scenă la două zile după înmormântare și am cântat, într-un context foarte frumos alături de Horia Brenciu și orchestra lui. Cântam împreună o piesă d-ale mele, care, deja, în momentul ăla era cunoscută, ‘Aprinde dragostea‘, avea vreo doi ani de când fusese lansată și era hit-ul pe buzele tuturor, iar eu am uitat versurile, fiind în stare de șoc. Trebuia să încep piesa și l-am rugat pe Horia: ‘Începe tu că eu nu mai știu cum începe!’, dar, în continuare, am intrat în starea muzicii și a lucrurilor pe care trebuia să le fac acolo și atunci timpul se suspendă și reușești să ieși. Când se termină e mai greu. Cel mai dureros a fost că… a fost în preajma sărbătorilor de iarnă. Noi de Crăciun oricum nu cântam și când te întorci acasă în preajma sărbătorilor de iarnă, când e totul despre familie, despre bucurie, nu, e greu”, a povestit Alexandra Ungureanu la FRESH by UNICA.

Dacă ar putea să dea timpul înapoi, cântăreața a mărturisit că tot ce și-ar dori este să-i ceară iertare tatălui ei dacă i-a greșit și pentru faptul că nu a petrecut atât de mult timp cu el.

„I-aș cere iertare că nu am știut în ultimii ani să-mi fac timp, fără să știu că n-o să mai am acest timp niciodată, și că aș fi vrut mai mult să stau cu el de povești, să-l ascult, să știu ce și-ar fi dorit, pentru că fiind în starea de negare și refuzând să cred că o să-l pierd, nici nu am stat să… am mers înainte în ritmul meu”, a mai declarat artista, pentru sursa citată.

