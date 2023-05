Alexandra Ungureanu a dat iama în maneliști! Tzancă Uraganu și Prințesa de Aur, țintele prezentatoarei de la Kanal D2

Recunoscută pentru aptitudinile vocale, care au generat hituri pe plan național, Alexandra Ungureanu și-a extins domeniul de activitate, devenind și o moderatoare de succes pentru show-ul ce îi poartă numele. „Duet cu Alexandra” se vede la Kanal D2, iar emisiunea propune interviuri cu artiști, care, printre dezvăluiri, cântă alături de gazda emisiunii. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Alexandra Ungureanu și-a enumerat favoriții care i-au trecut prin platou, însă a mai făcut o mărturisire insolită.

Artista recunoaște care îi este cea mai mare slăbiciune. Cântăreața face referire la telefonul mobil, de care este de-a dreptul dependentă. Că tot veni vorba despre preferințele Alexandrei, aceasta mai declară că Tzancă Uraganu și Prințesa de Aur au uimit-o și i-au intrat la inimă.

Alexandra Ungureanu și-a recunoscut cea mai mare dependență: „Te lași păcălit și te pierzi!”

CANCAN.RO: Ești dependentă de telefon?

Alexandra Ungureanu: Da. Chiar ieri îmi dădeam seama că pierd foarte multă vreme, am pierdut foarte mulți ani cu telefonul, multe momente în care puteam să-mi fac ordine în cap, în loc să caut ordine și idei la alți oameni. Și eu încerc să vând iluzii, de ce să mint? Facem toți ce ne învață oamenii de pe marketing. Dar uneori te lași păcălit și te pierzi.

CANCAN.RO: Dar nu îți vine uneori să îl arunci?

Alexandra Ungureanu: Nu, că mi l-au aruncat alții, am fost nevoită. La Asia Express, de exemplu, am crezut că n-o să pot trăi. Și când am primit telefonul înapoi am zis că mie nu îmi mai trebuie. O zi a durat să-mi reintru în normal.

Prezentatoarea emisiunii „Duet cu Alexandra” nominalizează artiștii care au cutremurat-o! Printre favoriți sunt Tzancă și Prințesa de Aur

CANCAN.RO: Care e cel mai talentat și cel mai bun artist, cu care te-ai distrat cel mai tare la tine la emisiune?!

Alexandra Ungureanu: Sunt emisiuni în care m-a răcorit cântarea. Sunt emisiuni în care m-a răcorit povestea, adică am aflat niște lucruri despre anumiți oameni, deși îi știam, dar s-au deschis, mi-au spus chestii în premieră.

CANCAN.RO: Dar ca voce cine te-a surprins și nu te-ai fi gândit, poate Tzancă Uraganu?

Alexandra Ungureanu: La Tzancă mă așteptam. M-a răcorit emisiunea aia că a fost foarte mișto el, foarte firesc, foarte normal și a fost o discuție foarte faină. Nu că nu mă așteptam, nu l-am chemat așteptându-mă să fie rău, dar a fost una dintre emisiunile mele preferate, recunosc! La fel, o voce și o stare care m-a băgat pe emoție, Prințesa de Aur.

CANCAN.RO: Crezi că trăim și judecăm după preconcepții?

Alexandra Ungureanu: Nu are legătură cu manelele. Nu o știam foarte bine, am întâlnit-o la un eveniment, a cântat la o nuntă la care am fost și eu prezentă, mi-a plăcut super mult și am chemat-o la emisiune, a fost foarte fain. Foarte faină cântarea, foarte faină povestea, mi-a plăcut mult. Dintre alți artiști, am chemat-o pentru că îmi plăcea, EMAA. Când am chemat-o în emisiune era la debut și am făcut împreună o ediție care a mers chiar foarte bine. M-a uimit un pic, pentru că era destul de la început și poate n-o știa lumea.

