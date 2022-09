În urmă cu aproape o lună, CANCAN.RO prezenta imagini-bombă cu Alexandra Ungureanu și noul său iubit, DJ-ul și realizatorul de podcast Gojira, cunoscut publicului larg drept Gicu. Cei doi nu s-au mai ascuns și au dat frâu liber sentimentelor chiar la Băneasa, în mall, în timp ce așteptau cafeaua (VEZI POVESTEA AICI). A durat ceva până când Alexandra Ungureanu a făcut primele declarații despre viața sa amoroasă, dar iată că le avem, în exclusivitate!



Scurt sumar al situației în curs: Alexandra Ungureanu s-a prezentat singură la unul dintre evenimentele mondene ale săptămânii. Artista a venit mai mult cu gândul de a se poza la panoul pe la care treceau toate vedetele și este de înțeles, având în vedere ținuta abordată de fosta câștigătoare „Bravo, ai stil!”.

Alexandra Ungureanu a mizat pe o bluză transparentă, cu vedere la ceea ce poate accesa doar Gojira, deși înțelegem că nu au făcut pasul cel mare de a se muta împreună. Interpreta locuiește încă alături de mama sa.

„La mine acasă e doamna «Regina Mamă»…”

CANCAN.RO: Cine este acasă, doamna Alexandra?

Alexandra Ungureanu: Acasă la cine?

CANCAN.RO: Acasă la el sau la dumneavoastră…

Alexandra Ungureanu: La mine acasă e doamna „Regina Mamă”, după cum bine știți!

CANCAN.RO: Deci nu s-a produs încă mutarea?! Știi despre ce vreau să vorbim, Alexandra, chiar noi am dat materialul, erai sau nu erai în mall cu domnul respectiv, «podcaster»?

Alexandra Ungureanu: Nu știu despre ce vorbești…

„Sunt o femeie la 40 de ani nemăritată…”

CANCAN.RO: OK, să zicem că n-ai citit presa!

Alexandra Ungureanu: Jur că n-am citit, eram plecată. Am primit niște telefoane, mi se părea că mă sună lumea mai mult decât de obicei, dar oricum aveam treabă, eram concentrată! Și nu știu ce s-a întâmplat de nu aveți liniște din cauza mea! Eu sunt o fată bună, ca de obicei îmi văd de viața și de treaba mea și lucrurile sunt bune. Sunt foarte mulțumită cu ceea ce se întâmplă în viața mea!

CANCAN.RO: Deci «corasonul» e bine, s-a rupt lanțul «ghinioanelor»?

Alexandra Ungureanu: Ce lanț, despre ce lanț vorbești? Ce ghionioane? Eu nu am zis niciodată de ghinion. Nu există și nu au existat chestiile astea, toate sunt un lung șir de ziceri despre viața mea personală. Nu sunt niște ghinioane. Ce?

Că sunt o femeie la 40 de ani nemăritată, care e problema? Nu s-a gândit nimeni că e o chestie asumată, dorită, nu consider că e nimic în neregulă cu mine și nu consider că am ghinion! Viața mea decurge conform unor decizii pe care eu le iau în direcția corectă, mă simt bine cu mine, tot mai bine cu mine!

