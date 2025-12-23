Acasă » Știri » Tragedie în lumea politică! A încetat din viață Aurel Bondrescu, primarul legendar al Dobrunului

Aurel Bondrescu, fostul primar al comunei Dobrun, a decedat în seara zilei de luni, 22 decembrie 2025. Bondrescu, care urma să împlinească 79 de ani în luna martie a anului viitor, s-a stins pe patul unui spital din București, unde fusese internat în ultimele săptămâni.

Aurel Bondrescu a avut o carieră politică remarcabilă, fiind unul dintre cei mai longevivi edili din județul Olt. Activitatea sa a început la mijlocul anilor ’90, imediat după ce Dobrun a devenit unitate administrativă independentă, desprinzându-se de comuna Osica de Jos.

În 1996, Bondrescu a obținut primul său mandat complet de patru ani ca primar, performanță urmată de alte șapte realegeri consecutive, menținându-se în fruntea administrației locale până în octombrie 2024. În total, Aurel Bondrescu a condus primăria timp de opt mandate, consolidându-și poziția ca unul dintre cei mai longevivi membri ai Partidului Social Democrat, cu activitate politică începută încă din perioada PDSR.

În timpul administrației sale, comuna Dobrun a beneficiat de modernizări semnificative, de la reabilitarea drumurilor și a clădirilor publice, până la implementarea unor proiecte menite să sprijine comunitatea și să conserve tradițiile locale. Printre inițiativele culturale remarcabile se numără și reînființarea Ansamblului Folcloric „Dobruneaca” în anul 2000, eveniment care a transformat localitatea într-un reper în cadrul festivalurilor naționale și internaționale de folclor, atrăgând atenția asupra valorilor tradiționale ale zonei.

„Dumnezeu să te odihnească în pace, tată!”, a transmis actualul primar Cristian Bondrescu.

În contextul pierderii sale, autoritățile locale au stabilit programul funeraliilor pentru a permite comunității să aducă un ultim omagiu fostului primar. Corpul neînsuflețit al lui Aurel Bondrescu va fi depus în perioada 26 – 27 decembrie, între orele 12:00, la Sala de Sport Dobrun, situată în apropierea Primăriei. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, la biserica Parohiei „Sfântul Nicolae”, urmând ca înhumarea să se desfășoare în cimitirul local.

