De: Andreea Stăncescu 23/12/2025 | 19:15
Irina Columbeanu și Monica Gabor petrec de sărbători în mare lux! Cum au fost surprinse cu 2 zile înainte de Crăciun
Cum s-au afișat Monica Gabor și Irina Columbeanu / Sursa foto: Social media
Irina Columbeanu a atras atenția în mediul online după ce a apărut în imagini recente purtând un accesoriu extrem de valoros, detaliu care nu a trecut neobservat de urmăritori. Tânăra este tot mai activă pe rețelele de socializare, unde își prezintă stilul de viață și momentele importante, multe dintre ele alături de mama sa, Monica Gabor, cu care are o relație foarte apropiată.

Irina Columbeanu și Monica Gabor locuiesc de mai mulți ani în Statele Unite ale Americii, iar legătura dintre ele este una solidă și vizibilă. Cele două sunt adesea surprinse împreună în călătorii, la evenimente sau în momente de relaxare, demonstrând că au o relație foarte bună.

După ce a împlinit 18 ani, tânăra a devenit mai prezentă în spațiul public, împărtășind cu urmăritorii diverse experiențe din viața sa. Recent, aceasta a revenit în România, unde a avut inclusiv o apariție pe podium pentru Cătălin Botezatu, marcând un pas important în direcția pasiunii sale pentru modă. Tot în acest an, tânăra și-a vizitat tatăl la azil, însă centrul vieții sale rămâne în Statele Unite, alături de mama ei.

Călătoriile sunt sunt foarte dese în viața Irinei Columbeanu, iar de multe ori este alături de mama sa. O escapadă recentă a stârnit interes în mediul online, mai ales prin imaginile care surprind detalii atent alese, de la ținute până la accesorii. Tânăra de 18 ani a purtat o geantă maro de la un brand cunoscut de lux în valoare de mii de euro. Accesoriul valora nici mai mult, nici mai puțin de 40.000 de euro.

Mai târziu, tot pe rețelele de socializare, tânăra a publicat și imagini cu hotelul în care a fost cazată. Când a arătat ținuta pe care o purta, a prezentat și geanta care era tot un model al unui brand de lux, în valoare de 3000 de euro.

Sursa foto: instagram

Irina Columbeanu, detalii despre gențile sale

În trecut, tinerei i s-a mai atras atenția pentru accesoriile scumpe pe care le poartă, însă a mărturisit că le împrumută de la mama ei. Irina Columbeanu este o pasionată a modei și mereu are ținute atent alese după noile tendințe.

„În legătură cu gențile, sunt ale mamei mele, adică ea a muncit pentru ele, Pink a muncit pentru ele și tatăl meu, adică nu sunt ale mele, doar mama mea e foarte darnică și mă lasă să le împrumut, de asemenea și toate hainele ei. Pantofii, din păcate, nu-mi vin, dar mi-ar plăcea să-mi vină. Deci da, încerc să ignor comentariile de hate, pentru că doar îmi place să mă îmbrac cu hainele ei, îmi place stilul ei, e foarte classy (n.r.: de clasă) și sper ca și eu să am aceeași garderobă ca și ea când voi fi de vârsta ei sau poate și mai curând”, a povestit Irina Columbeanu în podcastul „Fiță cu Adiță”

CITEȘTE ȘI: Irina Columbeanu, viață de mega lux în America. S-a afișat cu o geantă extrem de scumpă, care costă cât o mașină

Schimbarea majoră a lui Irinel Columbeanu, după ce s-a botezat: „Am înțeles că îl vor și ajuta pe viitor.” Ce religie are acum?

