CANCAN.RO a intrat în posesia conversațiilor „picante” dintre Gojira și fosta iubită a lui Yamato Zaharia, model OnlyFans. Cunoscutul YouTuber a „ofertat-o” pe sexoasa Miruna cu o invitație în podcast-ul său, dar altele i-ar fi fost intențiile, conform Mirunei, care face declarații exclusive.

Fosta iubită a lui Yamato Zaharia a contactat CANCAN.RO pentru a împărtăși experiența pe care a avut-o cu vestitul DJ Gojira. Iar, pentru a proba spusele sale, Miruna a pus la dispoziție capturi foto cu discuția dintre ea și Gojira.

Inițial, susține tânăra, Gojira, pe numele lui real George Dorin Andreescu, ar fi abordat-o pentru a-i lansa o invitație în cadrul podcast-ului său „Aproape discuții”.

Oferta i-a surâs, iar conversația a început să curgă.

„Vreau să fac un nou format, care să se cheme «la perete-unknown heroes» și aș vrea să debutez asta cu tine. Fix în zona asta de întrebări, pă asumare. Ai vrea?”, îi transmite Gojira.

Încântată de propunerea primită, Miruna are o condiție înainte de a acceptat: „Vreau să știu cam ce întrebări ai ca să nu pic în vreo situație nasoală sau ceva de genul”.

Din acel moment, bărbatul avea să-și folosească „farmecul”, să o complimenteze, iar apoi să-i bată apropouri: „Tu cum ești sentimental? Acum chiar simt că sar calul, dar …”

Însă lucrurile nu aveau să se termine aici, deși, după întrebarea aceasta, Miruna a decis să-l blocheze pe WhatsApp. Gojira nu avea să se lase așa ușor și a căutat-o și pe Instagram, ne-a declarat tânăra.

Ce spune fosta iubită a lui Yamato Zaharia

Miruna Milu este o tipă asumată, iar, din acest motiv, propunerea venită din partea lui Gojira a încântat-o. Însă, de îndată ce a simțit că discuția duce într-o altă direcție, a încercat să-i pună capăt și să uite acel episod.

Doar că insistența bărbatului a scos-o din sărite: „Mi-a scris pe Facebook și i-am răspuns la mișto. I-am dat unui prieten screenshot și mi-a zis că are podcast.

M-am uitat pe YouTube și m-am gândit că ăsta este motivul pentru care mi-a scris. Am vorbit puțin cu el, mi-a pus câteva întrebări «Câți ani am, de când am OnlyFans, dacă am operații estetice făcute înainte sau după». Și după mi-a spus că intră într-o filmare și să îi las numărul să ma sune pe seară”.

După conversația purtată pe WhatsApp pe care v-am redat-o mai sus, dar pe care o puteți citi și în galeria foto, Miruna susține că a fost sunată de YouTuber pentru a discuta mai pe larg „condițiile” colaborării lor.

„Peste 10 minute mă sună un număr (nu era numărul lui) și era el la telefon. M-a întrebat când putem filma, dacă putem pe 1 februarie și am zis că nu pot atunci, pot după 2 februarie. Mi-a zis că înainte de podcast dorește să ieșim la un restaurant, să mâncăm și să vedem unde ne duce seara…

În momentul ăla m-a deranjat insinuarea și pentru că sunt foarte directă i-am spus: «Nu fac sex cu tine, dacă te gândești la asta» .

Și a zis « Și eu sunt foarte direct! O am de 22 cm și am auzit că îți place să te f*** . Sunt ca un cal, f** nonstop», ceva de genul a zis .

În momentul ăla i-am spus că este un țăran, un bădăran și nu o să mă f*** niciodată în viața asta. I-am răspuns strict pentru a vorbi de podcast. L-am înjurat și i-am închis telefonul. L-am blocat, mi-a dat follow pe Instagram și l-am blocat și acolo”, ne-a spus Miruna.

„Este un mare bădăran!”

După cele întâmplate, tânăra s-a gândit că Gojira s-a folosit de succesul pe care-l are pe YouTube pentru a încerca să o „combine”: „Nu are importanță meseria mea! Nu așa se vorbește cu o femeie! Mi s-a părut proastă rău de tot abordarea lui. Mi-a scris în legătură cu podcastul pentru că știa că este singura modalitate să facă rost de numărul meu.

Nu am făcut sex cu bărbați pentru bani sau apariții niciodată și nu o să fac asta! Nu mă interesează cât de cunoscută este acea persoană sau câți bani are”, ne-a mai spus Miruna Milu.

