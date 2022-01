Maria Georgiana, tânăra care, la 23 de ani, se laudă cu venituri impresionante din crearea de conținut explicit pe platforma “Onlyfans”, se declară fascinată de mai multe vedete autohtone! Într-un interviu pentru CANCAN.RO, ieșeanca și-a recunoscut slăbiciunea pentru Liviu Vârciu. Modelul a întocmit și un portret al bărbatului perfect, fapt ce va stârni, mai mult ca sigur, interesul masculilor care o urmăresc în mediul online.

Maria Georgiana, sau “Alostbabby”, așa cum este cunoscută publicului din mediul online, activează în industria “adultă” de mai bine de un an, cu încasări-record de peste 1.000$ pe zi, după cum susține ea. Aceasta se numără printre creatorii de conținut cu notorietate și pe TikTok, unde reunește o comunitate de 1,1 milioane de urmăritori.

Chiar dacă este dorită de bărbați, care plătesc până la 70$ pe an ca să o vadă în cele mai provocatoare ipostaze, miniona nu se sfiește să își declare admirația pentru masculii din România, pe unii dintre ei urmărindu-i chiar din perioada copilăriei.

“Îmi place zâmbetul, mă cucerește!”

Maria Georgiana nu se ascunde și spune lucrurilor pe nume: îi place Liviu Vârciu! Modelul pune simpatia pe seama carismei și a șarmului care îl caracterizează pe entertainer-ul de la “Antene”.

Inspirată de modelul masculin al soțului Andei Călin, Maria Georgiana întocmește și un portret al bărbatului perfect, care să o completeze.

“Îmi place ca un bărbat să fie amuzant, carismatic, îmi place zâmbetul, mă cucerește! Trebuie să aibă un zâmbet frumos, deși eu nu am! Trebuie să mă completeze! Iubitul meu încă nu are un zâmbet frumos, că are aparat dentar!”, ne-a declarat moldoveanca.

“Îl urmăresc pe Speak de atâția ani pe Instagram!”

Maria Georgiana a acceptat provocarea CANCAN.RO, “Kiss, Marry, Kill”, unde creatoarea de conținut a dat cărțile pe față! Prima rundă cu Smiley, Speak și Randi l-a avut câștigător pe iubitul Ștefaniei, aceasta fiind și motivul pentru care Speak a primit calificativul “Marry”: “Îl urmăresc pe Speak de atâția ani pe Instagram. Tot așa, are și el carisma lui. Bine, eu mai mult aș da «Marry» Ștefaniei, dacă e să o punem în ecuație!”

Printre cei pe care modelul de pe “Onlyfans” îi consideră eligibili pentru un ipotetic „Marry”, se mai numără Pepe, Victor Slav, Mario Fresh sau Selly, despre care Maria Georgiana susține: “Mi se pare că are un viitor frumos!”

Sursă foto: Instagram.com