Maria Georgiana, așa cum este cunoscută internauților, a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre ceea ce presupune cariera de model pe platforma “Onlyfans”. Tânăra a dezvăluit și cum își gestionează averea de, susține ea, aproape un milion de dolari, la doar 23 de ani. Șatena dezvăluie și ce impact are asupra bărbaților care o vor cu orice preț, fără să se uite la bani.

Originară din Iași, Maria pune pe jar imaginația bărbaților de mai bine de un an, de când activează pe platforma socială pentru adulți. Aproape în fiecare zi, aceasta încarcă material explicit contra cost, iar cei ce vor să o vadă în toată splendoarea sunt taxați cu 8 dolari pe lună. “Alostbabby”, așa cum își are numele de scenă, reunește o comunitate de peste 5.000 de abonați care îi rotunjesc veniturile. O zi normală de muncă îi aduce moldovencei în cont peste 1.000 de dolari, însă Maria declară că nu practică deloc un job facil.

“Am avut oferte de la milionari cunoscuți din București!”

Modelul afirmă că succesul în acest domeniu constă într-o interacțiune strânsă cu cei ce o urmăresc, chiar dacă aceștia, de foarte multe ori, tind să depășească limita pe care Maria Georgiana o impune. Maria recunoaște că bărbații îi trimit poze indecente la care trebuie să răspundă contra cost, în timp ce alți masculi mai îndrăzneți își doresc chiar să o cunoască mai în detaliu, oferindu-i sume exorbitante pentru o noapte de amor.

“Tu poți să îmi scrii mie și să îmi spui că îmi dai 50.000 de euro, dar poate tu nu ai să îmi dai 50.000 de euro! Am avut oferte de 10.000, 20.000, nu știu, foarte multe, îți dai seama că primesc în fiecare zi oferte, am avut chiar și de pe la milionari din București cunoscuți. Au venit în Iași și mă sunau pe Instagram, dar eu, dacă nu am o conexiune cu cineva, o chimie, să ne știm, nici măcar nu ies la cafea!”, ne-a declarat, în exclusivitate, șatena despre aventurile cărora nu le dă curs.

Nu mai puțin de 4.000 de dolari într-o singură zi și „milionul” la 23 de ani

Maria Georgiana povestește și despre începuturile expunerii pe platformele pentru adulți. Interesul urmăritorilor de pe TikTok pare să fi fost secretul succesului pentru minionă, alături de asumarea publică, în presă, a profesiei sale. Prima zi în care și-a dezvăluit public activitatea pe “Onlyfans” a fost și una extrem de productivă pentru Maria, care ar fi încasat nici mai mult, nici mai puțin de 4.000 de dolari dintr-un foc: “În medie fac 100 de abonați pe zi, chiar dacă sunt și unii care se reabonează, nu stau să număr exact. Boom-ul meu a fost după ce am apărut prima dată în presă, am făcut în ziua aia 4.000 de dolari, cam așa!”

Maria Georgiana susține că a produs deja un milion de dolari până acum. Asta ar fi determinat-o să refuze și ofertele studiourilor de filme pentru adulți, conținut pe care nu dorește să îl producă nici pe profilul de “Onlyfans”, pe motiv că și-ar pierde abonații: “Am primit oferte, dar nu mă interesează, iar actorii de acolo nu câștigă la fel de bine ca mine, m-am documentat!”

