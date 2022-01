„M-am dus la psihoterapie pentru că am crezut că sunt un impostor!” Marius Moga a fost supranumit ”Micul Hozart”, iar pentru asta a cerut ajutor specializat!

Marius Moga a compus mereu cu o foarte mare ușurință, iar acest aspect l-a făcut, la un moment dat, să se îndoiască de talentul său. Simțea că este impostor și că oamenii îl plătesc degeaba. Nu a fost așa, dar a avut nevoie de ajutorul psihoterapiei pentru a înțelege acest lucru. CANCAN NEWS are declarațiile făcute de artist!

Drumul în muzică a lui Marius Moga a început în 2000, când a venit de la Alba Iulia în Capitală la invitația lui Adi Sînă. Lucrurile au început să se lege și treptat Moga a devenit un om important în industria muzicală. Făcea hit-uri pe bandă rulantă, era apreciat și iubit, dar, cu toate acestea, simțea că e ceva în neregulă cu el.

Succesul l-a „lovit” așa cum nu se aștepta

Ușurința cu care făcea muzică începuse să nască nesiguranță și astfel artistul ajungea la psiholog pentru a înțelege ce se întâmplă cu el.

„Eu am considerat întotdeauna că prima piesă pe care am avut-o No. 1 era cea mai slabă, și anume > de la Akcent. Motivul pentru care am făcut asta este că atunci când faci foarte multe piese te apucă un sindrom al impostorului și ai impresia că o faci prea ușor și ăștia cumpără tot ce faci tu.

M-am dus la psihoterapie și am zis că > E ceva ce te afectează! Ai impresia că păcălești niște oameni, dar ție de fapt îți iese foarte ușor ceea ce faci. O faci cu drag și pasiune! Iar eu aveam impresia că o făceam prea ușor”, a declarat Marius Moga în podcast-ul lui Gojira.

