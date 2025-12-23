Acasă » Știri » Ce rețetă de sărmăluțe va găti Denise Rifai de Crăciun. Sunt inedite și atipice sărbătorilor: „Un fel de fusion”

23/12/2025 | 18:55
Denise Rifai are planuri mari pentru sărbătorile din acest an. Prezentatoarea emisiunii „40 de întrebări” și-a propus să intre în bucătărie și să gătească preparate tradiționale. Denise Rifai recunoaște că îi place să diversifice și că îi plac mult murăturile, în special gogonelele.

Deși are o talie de viespe, Denise Rifai nu ezită să se avânte în bucătărie ori de câte ori are ocazia și să pregătească preparate alese. Cu toate astea, prezentatoarea are un regim sănătos de viață și mai încarcă regulile doar de sărbători.

Ce rețetă de sărmăluțe va găti Denise Rifai de Crăciun

Denise Rifai vrea să pregătească pentru prima oară sărmăluțele în foi de viță, pentru că are convingerea că și în bucătărie e ca în viață: trebuie să încerci până îți iese. Cât despre murături, le preferă pe cele în saramură, nu oțet, iar legumele ei preferate din borcan sunt gogonelele și conopida.

„Anul acesta vreau să încerc sărmăluțele în foi de viță, cu carne de vită, simple, fără orez. Un fel de fusion de sarmale. În bucătărie, ca și în viață, e foarte important să te joci mereu și să diversifici. Îmi plac murăturile în sare, în special gogonelele și conopida. De asemenea, îmi place salata de vinete, chiar dacă nu e neapărat tradițional românească”, a declarat Denise Rifai.

De ce îi plac lui Denise Rifai sărbătorile

Vedeta Kanal D crede că această perioadă din an are un farmec aparte, pentru că acesta este momentul în care reînvie speranța, dorințele se intensifică, totul capătă alt sens.

„Îmi plac sărbătorile, pentru că înseamnă bucurie, oameni dragi, miros de brad și speranța că mâine va fi mai bine și că binele va învinge”, mai spune ea.

Anul acesta, iubita lui Dan Alexa va petrece Crăciunul cu mama sa, iar de Revelion 2026 își dorește să meargă la un party.

„Acasă, cu mama, iar pentru Revelion îmi doresc o petrecere frumoasă!”, a mărturisit Denise Rifai.

