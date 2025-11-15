Acasă » Exclusiv » Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză

Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză

De: Andrei Iovan 15/11/2025 | 23:40
Povestea de dragoste dintre Dan Alexa și Denise Rifai încălzește și cele mai reci zile de toamnă. Se spune că atunci când doi oameni se găsesc la momentul potrivit, lumea capătă o lumină nouă. În cazul celor doi, pare că universul și-a aliniat astrele corespunzător pentru fericirea lor. Fericire care se poate citi cu ușurință pe chipurile celor doi îndrăgostiți. CANCAN.RO are detalii despre activitatea care i-a ținut ocupați în ultimele zile. Ce să mai, relația este cu siguranță pe o pantă ascendentă, iar ei sunt inseparabili.

Denise Rifai și Dan Alexa formează ceea ce mulți numesc deja “cuplul momentului”. Pe bună dreptate, chiar dacă poate unii nu se așteptau la acest duo, pare că relația este din ce în ce mai solidă. Lui Dan Alexa par că-i merg toate ca pe pe toate planurile. Sursele CANCAN.RO spun că ar fi destul de curtat în această perioadă, după ce a câștigat Asia Express și culmea, după ce a intrat într-o relație. Deh, așa se întâmplă cam de fiecare dată. Dar prezentatoarea nu îl scapă din ochi nicio secundă și face tot posibilul să fie în prezența lui cât de des este posibil.

Denise Rifai și Dan Alexa, împreună la un eveniment din Constanța. sursă – social media

Zâmbitori i-am prins și noi, atunci când au ieșit la cafea (VEZI AICI DETALII ȘI IMAGINI), tot zâmbitori îi vedem și acum. Recent, cei doi au mers împreună la Constanța, acolo unde au participat la botezul copilului unor prieteni comuni. Nu au lăsat această mică escapadă să treacă așa, pe repede-înainte, ci au profitat de fiecare moment petrecut împreună.

Dan Alexa și Denise Rifai, mai fericiți ca niciodată

Chiar dacă temperaturile nu sunt tocmai prietenoase în această perioadă, antrenorul și prezentatoarea au găsit rețeta perfectă pentru a învinge frigul. Iubirea le ține cel mai bine de cald! După ce au participat la evenimentul de pe litoral, cei doi s-au fotografiat împreună. Iar imaginea spune cât 1000 de cuvinte.

Amândoi cu zâmbete largi și o strălucire aparte în priviri, recognoscibilă. Acea privire de oameni îndrăgostiți, la început de relație. Dan Alexa și Denise Rifai scriu împreună un capitol frumos, iar lumea îi privește cu interes. La fotografia postată pe rețelele de socializare, comentariile au curs.

Alexa e un învingător! Și cu zâmbetul pe buze!
Felicitări, vă potriviți!
Bravo lor!
Felicitări și mult succes în continuare! Respect și admirație, sunt câteva dintre comentariile lăsate de cei care îi admiră.

CITEȘTE ȘI: Serghei Mizil i-a dat OK-ul cu Denise Rifai, dar l-a avertizat pe Alexa să nu o strice cu nunta: “Nu îi văd căsătoriți…”

NU RATA: Rifai + Alexa, episodul doi. S-au privit ca într-un film, iar CANCAN.RO a surprins tot

×