Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de look

Veterană în ale televiziunii, Denise Rifai (39 de ani) a câștigat simpatia (dar și antipatia) publicului în urmă cu mai bine de un deceniu, de pe vremea când îi își dădea afara politicienii din platoul propriei emisiuni TV. Puțini știu cum arăta iubita lui Dan Alexa, pe vremea când era blondă. Regina schimbărilor e de nerecunoscut.

Cu pași mici, dar siguri, Denise Rifa și-a făcut debutul în presă ca prezentatoarea la radio. Ulterior a ajuns reporter economic la un post de televiziune, iar după un timp a ajuns prezentatoare TV. Expunerea sa a venit la pachet cu un val de simpatii și critici, în spatele cărora a stat tot timpul o femeie de neclinti. De-a lungul anilor, acutala iubită a lui Dan Alexa a trecut prin mai multe transformări de look, undele dintre ele fiind aspru judecate de telespecatori.

Cum arăta Denise Rifai în tinerețe

De pe vremea când era novice în fața camerelor de filmat, Denise Rifai a debutat cu o imagine simplă, decentă și plăcută. Cu timpul, iubita lui Dan Alexa a trecut prin mai multe transformări, însă cea pentru care a fost cel mai aspru criticată a fost expusă la începutul anului 2025, atunci când o banala coafura i-a adus mai multă popularitate cât în cei peste 10 ani de televiziune – vezi AICI.

Coafura tip ”castron” i-a atras moderatoarei TV un val de antipatii, cei mai mulți dintre oameni fiind de părere că schimbarea nu o avantajează deloc. A urmat un val de hate, însă, întrebată ce părere are despre reacțiile negative ale telespectatorilor, deloc deranjată, Denise Rifai a dat de înțeles că a mai bifat o reușită.

„E cool, orice aș face, oamenii vorbesc. Iar asta e important! George Soare, ce le răspundem?’, a scris ea pe rețelele de socializare.

După ce coafura sa a devenit ținta glumelor și ironiilor, câteva luni mai târziu, Denise Rifai a renunțat la a mai face experimente cu imaginea sa și revenit la freza de dinainte, schimbare care a atras noi cuceriri. Dan Alexa, câștigătorul Asia Express, este cel care i-a pus capac prezentatoarei celor ”40 de întrebări”. Idila dintre ei ar fi început chiar în platoul emisiunii sale, unde Rifai l-a avut invita pe fostul fotbalist, iar CANCAN.RO le-a luat urma, i-a ”vânat” și i-a surprins la primele lor întâniri romantice – vezi AICI imagini.

