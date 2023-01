Alexandra Ungureanu, dezvăluiri neștiute! Ce boală a ținut-o la pat pe câștigătoarea „Bravo, ai stil! Celebrities”

Alexandra Ungureanu este una dintre cele mai cunoscute cântărețe care a câștigat și mai multă faimă după participarea la „Bravo, ai stil! Celebrities”. La cei 41 de ani, artista se confruntă cu probleme de sănătate despre care puțini au știut până acum, iar în ultima perioadă a avut nevoie de câteva săptămâni de recuperare.

Lucrurile au început să fie tot mai rele pentru ea de la sfârșitul anului 2022. Chiar în noaptea de Revelion, vedeta a fost diagnosticată cu gripă de tip A, însă acest lucru nu a făcut-o să cedeze, ba chiar a urcat pe scenă, în fața fanilor. Chiar dacă avea febră și frisoane, cântăreața a mascat totul, însă după ce s-a terminat concertul a avut nevoie de recuperare pentru a-și reveni complet.

Alexandra Ungureanu a avut gripă de tip A

Alexandra a stat 2 săptămâni la pat pentru a se recupera după ce a fost diagnosticată cu gripă de tip A. Boala se pare că a început să facă ravagii în ultima vreme, iar cântăreața a simțit asta chiar pe pielea ei.

„Am avut gripă! Două săptămâni am bolit la pat. Pe 30 decembrie m-a luat gripa. Am cântat pe febră și cu frisoane de Revelion. Toată lumea a avut gripă, nu mă laud cu asta!” , a mărturisit ea pentru Wowbiz.ro

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities!” s-a panicat, așa că a făcut imediat testul pentru a afla dacă este vorba într-adevăr de gripă sau chiar de Covid.

„Gripă a fost. Mi-a adus cineva din Spania un test, din acela cu trei liniuțe să văd dacă e Covid sau gripă de tip B sau A. Am avut gripă de tip A! Nu mai sunt virală acum, că la cinci zile se dezactivează!”, a mai declarat Alexandra Ungureanu pentru sursa citată.

Alexandra Ungureanu, diagnosticată cu scolioză și cifoză

Solista a acuzat mai multe probleme de sănătate în ultima vreme. Pe lângă gripa de tipa A, aceasta mai suferă și de scolioză și cifoză, probleme cu care se confruntă încă din copilărie.

„Am dureri lombare provocate de o postură incorectă în bancă ani de zile, pe vremea când eram la școală. Când eram mică eram foarte conștiincioasă la învățat și am petrecut ore multe la birou. Am de atunci probleme cu spatele.

Am și o cifoză și o scolioză. Plus durerile lombare ulterioare, provocate de stres, dar și de antrenamentele sportive. Am nevoie acum de o recuperare. După o vârstă te dor toate!

Din ianuarie, vreau sa am mai multă grijă de mine, să încerc tot felul de terapii ca să-mi îmbunătățesc calitatea vieții. Mă interesează terapiile corporale pentru celulită, țesut adipos. Trebuie să avem și o dietă sănătoasă, altfel nu se poate”, a adăugat solista pentru aceeași publicație.