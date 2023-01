Alexandra Ungureanu, planuri mari de viitor! Artista este gata de căsătorie și copil. „Cât mai repede” 

Alexandra Ungureanu începe anul în forță. Vedeta are numeroase planuri de viitor și vrea ca 2023 să fie anul în care își va întemeia o familie. Artista este gata de viața în doi și își dorește să devină mamă. Deși de-a lungul timpului a fost extrem de discretă în ceea ce privește viața personală, acum cântăreața a vorbit deschis despre relația și planurile ei.

De ceva timp, Alexandra Ungureanu formează un cuplu cu Gojira și se pare că au planuri mari, împreună. Artista a mărturisit că vrea să facă pași cât mai rapizi spre o viață în doi și să se axeze pe relația pe care o are. Cântăreața a pus multă vreme viața personală în plan secund, iar acum este gata să îi acorde mai multă atenție. Așlexandra își dorește să devină mămică și nici căsătoria nu este exclusă din plan.

„Pe plan personal sunt într-o etapă bună cu mine. În ultimul timp a fost despre descoperirea mea, pentru că eu ani de zile m-am identificat cu artistul și cumva m-am întrebat ce am eu de oferit dincolo de artist. Am o părere bună despre mine, sunt un om care are ce oferi și în plan personal, deși muzica colorează într-un mod fericit felul meu de a fi și cred că își pun amprenta și asupra relației cu partenerul.

Nu știu dacă îmi doresc să mă mărit, dar îmi doresc să fac pași spre o viață în doi cât mai repede. Un copil dacă va fi posibil, e momentul în care nu zic nu. Sper să fiu în formă, să fiu sănătoasă e cel mai important. O să încep anul în forță cu sală, power. Mă ocup de mine, trebuie, că atunci când te afunzi foarte mult în muncă și ai niște chestii de bifat, uneori te mai lași pe locul doi. Deci vreau să încep anul cu accent pe mine, pe trupul meu”, a declarat Alexandra Ungureanu, potrivit WOWbiz.ro.

Alexandra Ugureanu privește încrezătoare spre viitor

Pe lângă planurile pe care le are în viața personală, Alexandra Ungureanu nu uită nici de cea profesională. Și aici vedeta are multe planuri și își dorește să se dezvolte. Se va axa și va acorda o importanță mai mare muncii pe care o desfășoară în mediul online, iar în plan muzical urmează o schimbare de direcție. Cântăreața își va schimba stilul și va aborda un alt gen de piese.

„Cumva trebuie să continui ce am început să fac de doi ani încoace. Am început să construiesc anumite aspecte pe care nu le făceam prea des, respectiv viața de creator de conținut, care nu era așa de importantă. Eu eram artist, doar cântam. Partea de online vine cu foarte multe satisfacții, foarte multă muncă și vreau să merg mai departe în zona asta, cu zona de fashion și travel, evident.

Pe partea muzicală mai am piese de scos, am niște căutări în ultimii ani și am ajuns la concluzia că trebuie o direcție un pic mai matură, cred că și fanii mei s-au maturizat odată cu mine”, a mai spus Alexandra Ungureanu.

