Alexandra Ungureanu și-a făcut prima intervenție estetică. Ce o nemulţumea pe artistă: „Odată cu trecerea timpului, au devenit din ce în ce mai adânci”

Alexandra Ungureanu a luat o hotărâre importantă recent. Câştigătoarea de la „Bravo ai stil” s-a lăsat pe mâinile medicului estetician pentru prima dată. În cadrul unui interviu, artista a povestit la ce intervenţie a apelat, dar şi cum a descurs totul.

Alexandra Ungureanu a fost întotdeauna atentă la imaginea sa, mai ales atunci când apare în faţa fanilor săi care o pot lua drept un exemplu. Cântăreața era nemulțumită de un detaliu estetic care cu timpul a devenit din ce în ce mai accentuat, astfel a fost nevoită să ia măsurile necesare.

Mai exact, artista se simţea complexată de șanțurile nazolabiale, cele două linii care pornesc de la colțul nărilor până la colțul buzelor. Cântăreaţa a explicat faptul că liniile sunt moştenite de la tatăl său, iar acum acestea au început să o deranjeze destul de mult.

„Moștenesc de la tatăl meu aceste linii mai pronunțate. Le am din adolescență, însă, odată cu trecerea timpului, au devenit din ce în ce mai adânci și au ajuns să mă deranjeze, în special atunci când lumina nu pică într-un mod foarte fericit pe fața mea.Eu nu am mai recurs la nicio intervenție estetică minim-invazivă până acum și mi-a fost teamă să fac acest pas. M-am informat, am căutat în domeniu medici despre care să fiu sigură că sunt foarte pregătiți în acest sens și care lucrează deosebit de fin.Țin foarte mult la naturalețe (…). Mi-a luat ceva timp până să mă decid, iar săptămâna aceasta am făcut marele pas”, povestește Alexandra Ungureanu, potrivit Libertatea.ro.

Ce spunea Alexandra Ungureanu despre problemele cu tenul

Alexandra Ungureanu a vorbit întotdeauna cu sinceritate despre problemele cu care se confruntă. În trecut aceasta a recunoscut faptul că a trecut prin momente dificile din cauza acneei, dar din fericire a reuşit să scape de acest complex.

„E foarte frustrant pentru o persoană care e în lumina reflectoarelor să fie judecată foarte ușor de cei care nu înțeleg că acneea e o boală complexă. În prezent sunt imaginea unei campanii România fără acnee.

Mi-a fost greu, la început am si plâns na… ca orice adolescent care se deschide către lume și simte că e ceva în neregulă cu el. Acum sunt persoane care îmi scriu cum să treacă peste acnee, peste acest complex”, a spus Alexandra pentru Ciao.ro.

Sursă foto: Instagram