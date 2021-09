După participarea la două show-uri ale unor trusturile rivale, Alexandra Ungureanu a ieșit din conul de umbră în care intrase în ultimii ani. În plus, artista bifează tot mai des evenimentele mondene din Capitală și nu ratează nicio ieșire în oraș. Recent, paparazzii CANCAN.RO au surprins-o pe cântăreață în timp ce se confesa, la terasă, unui amic, actorul Cătălin Anchidin.

În anii 2000, alături de trupa Crush, Alexandra Ungureanu scotea piese care ajungeau rapid în preferințele oamenilor! Ulterior, din varii motive, artista nu părut să prezinte foarte mare interes nici pentru producătorii muzicali, nici pentru cei de televiziune. Totul până acum un an, când, odată cu participarea la emisiunea „Bravo, ai stil!”, Alexandra a căpătat un capital de imagine așa cum și-a dorit mereu.

Alexandra Ungureanu, alături de Cătălin Anchidin

De când s-a reîntors din Turcia, unde a filmat pentru noul sezon „Asia Express”, Alexandra Ungureanu nu ratează nicio ocazie de a se întâlni cu prietenii. Poate că ieșirile la terasă i-au cam lipsit! Recent, artista a fost surprinsă de paparazzii CANCAN.RO la o terasă din cartierul Floreasca.

Artista a petrecut ore bune în compania actorului Cătălin Anchidin. Au avut „spor” la cafeluță, dar și la vorbă. Cei doi au avut teme de discuție importante, dacă ne luăm după intensitatea cu care au interacționat.

Alexandra Ungureanu, dileme în viața profesională

Alexandra Ungureanu a spus că după participarea în câteva show-uri televizate, popularitatea ei a crescut mult și numeroase brand-uri își doresc colaborări. Cântăreața este însă reticentă și simte că aceasta nu este calea de urmat pentru ea.

„Personal, încă duc lupte, încă am îndoieli. Încă nu ştiu să asimilez pe deplin acest succes, mă tulbură prezenţa lui. Este foarte ciudat să te vezi radiind pe ecran, să fii mândră de tine, dar totuşi să-ţi pui întrebări dacă asta este calea corectă.

Poate şi solitudinea are doza ei de vină în aceste stări. Sunt iar singură de o bucată de vreme şi am hotărât să nu mai am nicio aşteptare la acest capitol. Las timpul să le aşeze cum vrea el.

Este cum îţi spuneam la început, deşi admirată mai mult ca niciodată, sunt aceeaşi Alexandra: mereu în căutări, niciodată pe deplin mulţumită, plină de întrebări şi frământări”, a spus Alexandra Ungureanu, pentru formula-as.ro.

