Alexandra Ungureanu, primele declarații după experiența Asia Express! Vedeta a făcut echipă cu mama sa. „A fost o mega provocare”

Filmările pentru noul sezon al emisiunii Asia Express au ajuns la final, concurenții s-au întors acasă și au luat imediat legătura cu fanii din mediul online. La fel a făcut și Alexandra Ungureanu care le-a dat internauților de veste imediat ce s-a întors în țară.

În aventura din Asia, Alexandra Ungureanu a plecat alături de mama sa. Cele două au făcut echipă și au dat tot ce au avut mai bun. Vedeta le-a mărturisit că întreaga experiență a fost o adevărată provocare și este mândră că a putut să o împărtășească pe toată cu mama sa, care s-a dovedit puternică și determinată. (CITEȘTE ȘI: ALEXANDRA UNGUREANU, DILEME ÎN VIAȚA PROFESIONALĂ. CÂNTĂREAȚA TÂNJEȘTE DUPĂ MUZICA DE ALTĂ DATĂ. „ÎNCĂ DUC LUPTE, ÎNCĂ AM ÎNDOIELI”)

„Are rost să vă spun cam cât de dor mi-a fost de voi? Filmările pentru @asiaexpressromania s-au încheiat. A fost o mega provocare, un proiect intens și inedit, la care sunt tare mândră că am putut participa. La fel de mândră sunt de coechipiera mea curajoasă, the one and only regina-mamă❤

Ne vedem, la concerte, prin țară, live aici pe insta. Abia aștept să povestim, să știu de voi și să vă simt energia! #teamAlexandra”, a scris Alexandra Ungureanu, pe contul său de Instagram.

Alexandra Ungureanu se recuperează după Asia Express

Pe cât a fost de frumoasă, pe atât a fost de obositoare aventura din Asia Express, așa că Alexandra Ungureanu are nevoie de un moment de pauză și de odihnă. Vedeta nu a stat mult pe gânduri și a plecat într-un loc liniști, în mijlocul naturii pentru a își încărca bateriile.

„Cât de frumos e aici!❤ Nu puteam găsi ceva mai fain, în mijlocul naturii, departe de tot și de toate. Am nevoie de timp pentru mine, să-mi reîncarc bateriile după o super aventură. Și așa am descoperit un loc în inima naturii, cu un jacuzzi panoramic, de care m-am îndrăgostit. E doar una dintre destinațiile pe care vi le recomand, în primul meu proiect, independent, de după Asia Express, #CalatoriiCuStil.”, a mai spus Alexandra Ungureanu.

(VEZI ȘI: ALEXANDRA UNGUREANU, DECEPȚIE ÎN DRAGOSTE. CONCURENTA „BRAVO, AI STIL” A FOST PĂRĂSITĂ ÎNAINTE DE NUNTĂ)