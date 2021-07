Alexandra Ungureanu, dileme în viața profesională. Cântăreața tânjește după muzica de altă dată. „Încă duc lupte, încă am îndoieli”

Alexandra Ungureanu a căpătat un capital de imagine considerabil după participarea la „Bravo, ai stil” și se bucură acum de atenția publicului. Însă cântăreața își dorește să se întoarcă la originii, să compună muzică și să reatingă succesul pe care l-a avut cu trupa Crush.

Deși este în vizorul publicului și se bucură de popularitate, Alexandra Ungureanu pare că nu este prea mulțumită de viața profesională. Într-un interviu recent, vedeta a declarat că își dorește să urce din nou pe scenă și să ofere publicului muzică bună, așa cum o făcea cu ani în urmă. (CITEȘTE ȘI: ALEXANDRA UNGUREANU, DECEPȚIE ÎN DRAGOSTE. CONCURENTA „BRAVO, AI STIL” A FOST PĂRĂSITĂ ÎNAINTE DE NUNTĂ)

„Recunosc: cel mai mult visez la întâlniri cu oameni care să-mi readucă entuziasmul pe partea muzicală. Să compunem piese pe care eu însămi să nu mă mai satur să le ascult. Cum era demult, când cântam cu trupa Crash. Erau vre­muri cu o muzică extraor­di­nară, cu avânt şi trăire totală. Mi-e dor de asta.

Nu ştiu, m-am schimbat eu sau poate e prea multă muzică în jur şi cumva totul se pierde în mulţime, sau poate nu am mai întâlnit eu oameni cu care să am acea chimie extraordinară. Nu ştiu să spun care este cauza, dar eu la asta visez: să ajung iar în nişte echipe în care proce­sul creativ să fie din acela de-ţi face piele de găină, să trăiesc muzică în fiecare por. Sincer, când se întâmplă asta, pentru mine nu mai contează dacă muzica izvorâtă din acest proces are sau nu succes. Bucuria momentului depăşeşte orice.”, a spus Alexandra Ungureanu, pentru formula-as.ro.

Alexandra Ungureanu, dileme în viața profesională

Alexandra Ungureanu a mai spus că după participarea în câteva show-uri televizate, popularitatea ei a crescut mult și numeroase brand-uri își doresc colaborări. Însă, vedeta este reticentă și simte că aceasta nu este calea de urmat pentru ea.

„Personal, încă duc lupte, încă am îndoieli. Încă nu ştiu să asimilez pe deplin acest succes, mă tulbură prezenţa lui. Este foarte ciudat să te vezi radiind pe ecran, să fii mândră de tine, dar totuşi să-ţi pui întrebări dacă asta este calea corectă.

Poate şi solitudinea are doza ei de vină în aceste stări. Sunt iar singură de o bucată de vreme şi am hotărât să nu mai am nicio aşteptare la acest capitol. Las timpul să le aşeze cum vrea el. Este cum îţi spuneam la început, deşi admirată mai mult ca niciodată, sunt aceeaşi Alexandra: mereu în căutări, niciodată pe deplin mulţumită, plină de întrebări şi frământări.”, a mai spus Alexandra Ungureanu.

Sursa foto: Instagram