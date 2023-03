La 41 de ani, Alexandra Ungureanu se pregătește de nuntă și de copil. „Nu e ca și cum pui alarma la 6:15 și mă apuc de treabă”

Alexandra Ungureanu este pregătită să facă un nou pas mare în viața sa. La vârsta de 41 de ani, artista este gata de nuntă și copil. Vedeta a decis că este momentul să se așeze la casa ei și să își întemeieze o familie. Mai mult, artista este gata să facă toate aceste lucruri până la finalul acestui an.

Se pare că în curând vor bate clopotele de nuntă pentru Alexandra Ungureanu. Artista a ajuns la momentul în care este gata să se focuseze mai mult pe viața personală și este gata să facă unele schimbări în acest sens. De ceva timp este implicată într-o relație și se pare că se gândește serios la nuntă și copil. Artista simte că 2023 este anul ei și până la final dorințele i se vor îndeplini.

„Planurile astea nu se schimbă așa de pe o lună pe alta și iarăși nu se întâmplă când am pus eu ceasul (n.r. nuntă și copli). Nu e ca și cum pui alarma de dimineață la 6:15 și mă apuc de treabă. Astea se fac în anumite contexte, când oamenii potriviți se adună, când mai iau și decizii împreună. Nu pot să zic că l-am luat pe unul de mână, că eu am hotărât și pentru el să fac asta. Trebuie să se întâmple.

Evident e un focus, e o situație care simt că o să se întâmple cât de curând, sunt ok cu asta, o să vă zic la momentul potrivit. O să fie bine. La sfârșitul anului simt că lucrurile vor sta foarte bine pentru mine. Am un presentiment că o să fie anul meu”, a declarat Alexandra Ungureanu.

Alexandra Ungureanu, casă nouă

Alexandra Ungureanu are planuri mari pentru anul 2023. Pe lângă realizările pe care și le-a propus în viața sentimentală, artista se mai ocupă și de alte lucruri. Unul dintre proiectele la care lucrează de ceva timp este apartamentul său. Vedeta se va muta în casă nouă, însă lucrările la noul apartament nu sunt încă gata.

„Nu am reușit să mă mut încă. Sunt tot mai aproape, fac lucruri pe acolo. Am și fost plecată, ce să zic, dar se apropie. Are o formă, arată bine, am electrocasnice, dar nu m-am mutat. Mai aștept patul și mai am de montat aer condiționat, ultima accesorizare, cred că în maxim o lună se va putea sta. Nu e chiar totul 100% gata. E ok, sunt liniștită pe partea asta.

Avem tot timpul la dispoziție, că în momentul în care chiar îmi arde să mă mut, o zi mă ia, mă agit și se întâmplă, dar am și foarte multă treabă. Eu pe acasă stau mai mult noaptea târziu când ajung. Când vin acasă, îmi face plăcere că mă mai așteaptă mama cu o salată, cu ceva, deci e ok, nu arde. Interesul meu e că dacă tot am stat atât, vreau ca apartamentul să arate foarte aproape de ceea ce mi-am dorit și atunci toate piesele să fie puse cap la cap la locul lor”, a declarat Alexandra Ungureanu.

