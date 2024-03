Iubitul celei mai stilate femeie din România are motive să ”tremure”? ”Dacă ajungem să ne cramponăm din asta…”

Alexandra Ungureanu a câștigat în urmă cu trei ani titlul de cea mai stilată femeie din România, iar hainele sunt mai mult decât o pasiune pentru ea. Prezentă în fața publicului încă din adolescență, Alexandra a fost mereu conștientă că un artist se poate exprima și prin felul de a se îmbrăca. Bunul gust și stilul sunt cuvintele de ordine când ne uităm la aparițiile artistei. Dar cântăreața are principii solide când vine vorba de fashion. Mai exact, se pare că artista ar spune „Nu” unei relații cu un bărbat care nu știe să se îmbrace.

Ce pretenții are Alexandra Ungureanu de la partener

Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Alexandra Ungureanu a vorbit despre stilul pe care a ales să îl adopte. Stil căruia îi este fidelă, indiferent de cei cărora nu le place: fie că este mama artistei, fie că sunt foștii sau actualul partener. Și, cu toate că își asumă că a mai dat-o și ea în bară cu stilul pe care l-a adoptat, Alexandra Ungureanu este asumată.

„Am avut și coafuri neinspirate în trecut, dacă mă uit acum la poze, mă umflă râsul. Din lipsă de timp de multe ori nu îmi stă poate părul perfect. Timpul nu îmi este prieten, altă lume se descurcă mai bine, eu nu. Nu sunt prietenă cu timpul.

Eu am această coafură din 2016. Mama mă ceartă și îmi spune să mai schimb și eu coafura, să-mi las părul să crească, să schimb culoarea. Nu vreau. Este coafura mea semnătură, mă simt foarte bine cu acest breton, îl ador. Mă trezesc în fiecare dimineață, mă uit la mine în oglindă și-mi place!”, spune artista.

Foștii nu apreciau stilul artistei: „Am simțit că nu le plăcea cum mă îmbrac”

Să te placi tu pe tine este un lucru minunat! Ai mai multă încredere în tine și tansmiți acest lucru și celor din jur. Alexandra Ungureanu știe foarte bine asta. Și, cu toate că recunoaște că nu toți partenerii ei au fost încântați de stilul ei vestimentar, cântăreața nu se dezice de la el, dimpotrivă.

„Au fost situații în care am simțit că, chit că nu s-a rostit, așa au vrut să transmită că nu le place cum mă îmbrac. Și ei au simțit că sunt în pericol. Au ajuns să le placă inclusiv sacoașele mele oversized, sandalele purtate cu ciorăpei până la genunchi, gen fată de pension. Au ajuns să le placă și lucrurile care nu sunt considerate chiar sexy de către bărbați”, spune vedeta.

Chiar dacă a câștigat titlul de Cea mai stilată femeie din România, Alexandra Ungureanu a avut parte de situații la care nu se aștepta. Frumoasa artistă recunoaște că de-a lungul timpului foștii parteneri au avut de comentat la adresa felului său de a se îmbrăca.

Alexandra Ungureanu: „Nu mi s-ar părea corect ca partenerul să-mi ceară să mă schimb!”

„Dacă partenerul meu simte pulsul alături de mine la tot ceea ce înseamnă zona asta de fashion și felul în care eu mă exprim prin haine. Cred că dacă mă iubește pe mine, ajunge să înțeleagă și chestia asta, să mă placă la pachet și să nu-mi ceară să mă schimb. Este o chestie care ține mai mult de carieră, de felul în care mă prezint în fața publicului, și nu mi s-ar părea corect!

Sunt la vârsta la care personalitatea, principiile, felul de a trăi, alte chestii se contruiesc împreună. Dacă ajungem să ne cramponăm în legătură cu lucruri legate de vestimentație, înseamnă că nu este serios, nu este cazul” , spune Alexandra pentru CANCAN.RO

Artista, tranșantă cu bărbații: „Nu pot ieși cu un bărbat care nu se îmbracă bine”

După despărțirea de Dj Gojira, Alexandra Ungureanu și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat. Momentan, artista a decis să-l țină departe de ochii presei. Însă, cântăreața a dat din casă și a vorbit despre bărbatul care o face fericită. Și am aflat că deși nu este fashionist, are gusturi bune.

„În momentul de față, iubitul e fan sacoașul meu. Fiert este. ( n.r. râde). Nu este fashionist el. Și din partea mea este vorba de personalitate, de respect, dar nu aș putea să fiu cu un bărbat care se îmbracă foarte rău. Dacă eu aș considera că are o lipsă de gust din aceea crasă sau țărănie. Am și eu niște repere estetice la care țin” , susține Alexandra.

De ce a amânat Alexandra Ungureanu mutarea în noua casă: „Nu mai aveam entuziasm”

În anul 2021, Alexandra Ungureanu și-a achiziționat un apartament pe care a vrut să-l amenajeze după bunul plac. Iată că după aproape trei ani, artista nu a făcut încă acest pas și încă locuiește în vechea casă. Se pare că anul 2023 a fost foarte plin din punct de vedere profesional, astfel că artista nu a reușit să termine amenajările pentru noua locuință. În 2024, aceasta este prioritatea sa numărul unu.

„Am avut o perioadă când nu mai aveam entuziasm legat de acest loc care trebuia să fie locul meu de vis. Am avut un an plin cu treabă, proiecte, plecări. Ar fi trebuit să las pe cineva să se ocupe, dar nu am avut pe cine, pentru că eu știu exact ce îmi doresc acolo. Acum am redeschis discuții la începutul anului și avem toți un entuziasm, vrem să terminăm în trei luni. Pe final de mai vom face o petrecere frumoasă de inaugurare”, a dezvăluit artista pentru CANCAN.RO.

