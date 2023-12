Alexandra Ungureanu, dezvăluiri despre problema care i-a marcat viața. Artista a suferit enorm: „Îmi venea să mă bag într-un sac”

Alexandra Ungureanu s-a confruntat cu o problemă care i-a marcat viața. Artista a făcut dezvăluiri despre suferința prin care a trecut. Ea a mărturisit că în unele zile îi venea să se bage într-un sac.

Citește și: ALEXANDRA UNGUREANU IUBEȘTE DIN NOU! CÂNTĂREAȚA L-A DAT UITĂRII PE DJ GOJIRA: „NU SUNT SINGURĂ”

Alexandra Ungureanu se bucură de o carieră frumoasă. La cei 42 de ani, artista este apreciată, pentru talentul ei, de foarte multă lume. Iar pe rețelele de socializare, este urmărită de peste 10.000 de mii de oameni. Totuși, a fost destul de discretă cu viața ei personală și a încercat să nu discute despre situațiile neplăcută prin care a trecut. Însă, acum și-a făcut curaj și a vorbit despre o problemă, care i-a adus multă suferință.

Alexandra Ungureanu a făcut dezvăluiri despre problema care i-a marcat viața. În adolescență, artista a avut complexe legate de aspectul ei fizic și a suferit enorm din această cauză. Ani la rând, cântăreața s-a confruntat cu acneea.

Deși a încercat tot felul de tratamente pentru a scăpa de ea, abia după mult timp a reușit să se vindece. Din cauza acestei probleme estetice, vedeta nu era deloc mulțumită de aspectul ei fizic și ajunsese să fie rușinată de felul în care arăta.

„În ceea ce privește tenul, nu am fost chiar o norocoasă, dimpotrivă. Am avut o acnee, încă din adolescență, am dus-o foarte mulți ani, a fost stigmatul meu și ceva care m-a influențat în mod negativ.

În momentul în care eram adolescentă și trebuia să înfloresc așa spre lume, mie îmi venea să mă bag într-un sac, să stau sub pat, pentru că mi se părea că arăt foarte rău și nici nu puteam privi în ochi un om în momentul în care susțineam o conversație, mi-era foarte greu.

Și ani de zile am fost preocupată să rezolv problema… am mers până în pânzele albe, am făcut toate tratamentele posibile. Într-un final, s-a rezolvat, dar tenul meu a rămas amprentat, cu cicatrici, pori deschiși, o tendință seboreică”, a declarat Alexandra Ungureanu, pentru ego.ro.