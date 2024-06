Alexandra Ungureanu resimte abia acum alegerile greșite pe care le-a făcut: ”Asta îmi reproșez!” + Ce nu-și permite artista

Alexandra Ungureanu este una dintre cele mai longevive artiste din România, iar în curând va împlini 20 de ani de când s-a lansat alături de trupa Crush. Artista a colaborat de-a lungu timpului cu mai multe case de discuri și producători muzicali, însă de la o vreme a decis să fie un artist independent. Ajunsă la vârsta de 42 de ani, Alexandra Ungureanu are numeroase premii, single-uri și albume de care este mândră și care, o situează printre cele mai de succes cântărețe din România. Artista recunoaște că este perfecționistă și vrea să se ridice de fiecare dată la înălțimea așteptărilor. Cu toate acestea, cântăreața are un regret imens și nu își mai dorește să repete greșeala pe care a făcut-o constant în trecut. Alexandra Ungureanu a spus totul într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

Alexandra Ungureanu, dezamăgită de alegerile din trecut: „Anumite lucruri sunt greu de reluat…”

CANCAN.RO: Alexandra, mă bucur tare mă mult că ne întâlnim la eveniment. Ce faci?

Alexandra Ungureanu: Foarte bine, ca vara, multă oboseală, avem multă treabă.

CANCAN.RO: Ai reușit să te muți? Durează mai mult decât ai preconizat?

Alexandra Ungureanu: Nici nu mai preconizez de anul trecut pentru că sunt plecată nonstop. Cine să se ocupe? Efectiv sunt plecată nonstop. Când sunt acasă și am liber, prefer să stau să dorm. Nu să mă duc acolo, dar sunt sigură că o să-i vină timpul. Am ca prioritate să fac un concert mare în toamnă, aniversar. Octombrie 2024 ar trebui să fie un moment aniversar pe care să-l bifez cu un concert, dar nu vorbim de el până nu prinde contur, până nu are un nume, până nu se întâmplă. Sunt un pic superstițioasă.

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat să spui ce urmează să faci public sau oamenilor din jur și să nu se mai lege lucrurile. Unii spun că atragem energii negative…

Alexandra Ungureanu: Nu atragem, dar este un domeniu atât de incert, cu atât de mulți oameni neserioși, chiar și eu sunt neserioasă pentru că ajung la concluzia că mă înham la niște lucruri pe care mi le propun, dar nu sunt în stare să le fac față. Ori la momentul când lucram în echipe mai mari, nu toată lumea bifa ce avea de bifat. Acum că sunt artist independent, trebuie să fac foarte multe chestii. Eu trebuie să deleg, eu trebuie să aleg oamenii cu care lucrez și să-mi respect singură planurile și dead-line-urile. Bravo celor care lucrează cu agendă și le iese totul în proprție de 99%.

CANCAN.RO: Te cerți când nu îți ies lucrurile? Te mustrezi? Acum se promovează treaba asta să nu ne spunem lucruri urâte.

Alexandra Ungureanu: Și eu să știi că sunt mare consumatoare de podcasturi din acestea cu gândire pozitivă, dezvoltare personală și toate alea. La un moment dat ți se ia. Ce pot să spun este că da, sunt dură cu mine. Este normal să fiu așa pentru că altfel nu evoluez. În același timp, știu când este momentul să-mi dau liniște și pace. Corpul meu se resimte, degeaba îmi dau pauză cu mintea dacă nu se poate fizic. Îmi reproșez că la momentul respectiv nu am făcut niște lucruri în trecut. Timpul trece și anumite lucruri sunt greu de reluat, de revenit asupra lor.

Artista a renunțat la legăturile toxice: „Au încercat să mă tranforme!”

CANCAN.RO: Ce regreți?

Alexandra Ungureanu: Lucruri legate de carieră. Sunt convinsă că în momentul de față puteam fi mult mai bine, mai sus și un pic mai comodă. Adică să fi făcut niște alegeri care financiar să mă situeze mult mai bine astfel încât acum să am o anumită lejeritate. Spre exemplu, dacă vreau să îmi iau la un moment dat pauză câteva luni să pot face asta. Nu mi-o permit, trebuie să muncesc întruna.

CANCAN.RO: S-a întâmplat asta și din cauza colaborărilor și contractelor pe care le-ai avut și că nu ai fost artist independent de la început?

Alexandra Ungureanu: Nu. A fost din cauza mea pentru că nu am muncit destul. Nu am avut destul de multă încredere în mine încât să le insuflu asta și echipelor cu care am lucrat. Eu am lucrat cu oameni cu care m-am înhămat ca la pomul lăudat. Mi-au spus că facem, dregem, dar sunt oameni care au vrut să mă transforme în altceva decât eram. Nu mi-au acordat suficient credit, nici eu nu le-am insuflat asta.

