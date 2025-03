Cu ce sechele a rămas Alexandra Ungureanu după o procedură de înfrumusețare. NU faceți ca ea!

Alexandra Ungureanu a povestit o experiență neplăcută prin care a trecut în urmă cu ceva timp. Artista a făcut o procedură de înfrumusețare la care multe femei apelează, însă nu a decurs așa cum și-a imaginat. Mai mult decât atât, concurenta de la Te cunosc de undeva a rămas cu sechele după cele întâmplate. Află, în articol, toate detaliile!

Alexandra Ungureanu este pasionată de modă. Din acest motiv, artista a participat și la emisiunea Bravo, ai stil. De-a lungul timpului, cântăreața a trecut prin mai multe schimbări de look spectaculoase, însă unele au „costat-o” scump.

Citește și: Alexandra Ungureanu tremură de frică, dar o face de dragul iubitului! ”Nu vreau să-mi pun singură piedici!” Șocul de la ”Te cunosc de undeva!”

Pentru o perioadă lungă, Alexandra Ungureanu a purtat puternice la păr. La un moment dat, concurenta de la Te cunosc de undeva a ales să se vopsească albastru la rădăcină, însă a avut de suferit în urma acestei proceduri de înfrumusețare.

Artista a povestit că decolorarea a fost atât de puternică încât a luat-o amețeala. Mai mult decât atât, cântăreața a rămas și cu sechele. De atunci se confruntă cu o sensibilitate a scalpului. Deși au trecut câțiva ani de la momentul respectiv, nu a scăpat de această problemă.

Alexandra Ungureanu a recunoscut că a făcut sacrificii mari pentru look-ul dorit. La acel moment, a ales să suporte consecințele. Totuși, este fericită că nu a fost și mai rău pentru că putea să rămână fără păr.

„Am stat cam mult, iar concentrația era destul de mare. Nu am cerut să fiu spălată; dacă știam că asta am de făcut, am stat cuminte acolo. Acum, dând timpul înapoi, mă bucur că nu am rămas fără păr, pentru că se putea întâmpla”, a mai spus artista.