Keo, mărturisiri neașteptate după ce Andreea Bălan a plecat de la Te cunosc de undeva și el a devenit concurent: ”Nu a fost o coincidență”

După multă așteptare, Keo a acceptat, în sfârșit, provocarea de a participa la „Te cunosc de undeva” și face echipă cu Alexandra Ungureanu în sezonul 20 al show-ului. Însă, momentul în care artistul a decis să accepte această experiență nu este deloc întâmplător. Fanii au observat imediat o coincidență – decizia lui Keo de a intra în competiție vine la scurt timp după ce Andreea Bălan, fosta sa iubită, a părăsit emisiunea.

Nu este un secret că între Keo și Andreea Bălan lucrurile nu s-au terminat într-un mod armonios. Cei doi au format unul dintre cele mai populare cupluri din showbiz-ul românesc, dar despărțirea lor a fost una cu multe tensiuni și speculații, iar artistul a preferat să stea departe de orice interacțiune publică cu fosta sa parteneră.

Odată cu startul noului sezon, la masa juriului a avut loc o schimbare importantă: Ilona Brezoianu i-a luat locul Andreei Bălan, alăturându-se lui Cristi Iacob, Ozana Barabancea și Aurelian Temișan. Andreea Bălan a renunțat la colaborarea cu „Te cunosc de undeva” în septembrie 2024, iar acest detaliu a fost, se pare, un factor decisiv pentru Keo.

Într-un interviu recent, Keo a recunoscut că abia acum s-a simțit confortabil să accepte provocarea emisiunii, mărturisind că nu s-ar fi simțit în largul său să fie jurizat de cineva cu care a avut o relație de lungă durată.

„Cumva, mereu am fost reticent la ideea de a participa. O dată am fost în show, în calitate de invitat, dar este cu totul altceva să particip în calitate de concurent. Este o mare provocare pentru mine, deoarece, în cei 20 de ani de carieră, am urmărit întotdeauna să-mi construiesc o personalitate aparte, un univers propriu cât mai bine conturat atât în stilul muzical, cât și al interpretării. La Te cunosc de undeva este tocmai opusul, trebuie să-l las acasă pe Keo și să intru în personajul oferit de ruletă”, a declarat artistul, potrivit viva.ro.