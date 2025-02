Misty și-a luat fiica și a plecat din casa în care locuiește cu Keo. Ce se întâmplă, de fapt: ”E o perioadă extrem de tristă pentru mine”

Momente complicate pentru Misty! Artista a fost nevoită să rămână în casa părintească alături de fiica ei, dar fără Keo! De ce nu este cântărețul alături de ele într-o perioadă atât de grea? Vă prezentăm cele mai recente declarații!

Misty a recunoscut că trece printr-o perioadă grea. Artista a luat-o pe fiica ei și au plecat împreună în satul natal. Keo nu a putut să le însoțească din cauză că trebuie să fie prezent la filmările unei emisiuni. Românii îl vor vedea pe micile ecrane în rolul de concurent.

Bunica artistei s-a stins din viață recent, iar o asemenea pierdere i-a adus multă durere în suflet. De când a aflat că era bolnavă, Misty a fost alături de ea în lupta cu problemele de sănătate și mergea să o viziteze în fiecare weekend, asta pentru că își dorea să vadă că era lângă ea. Vedeta a fost nevoită să rămână în casa părintească pentru câteva zile din cauza ninsorilor din ultima vreme, dar acest lucru nu a deranjat-o. Partenera lui Keo a stat cu rudele ei și simțea nevoia să îi aibă lângă ea pe apropiați în această perioadă.

„E o perioadă extrem de tristă pentru mine, pentru că am pierdut-o, recent, pe bunica. “Mama”, ca să fiu sinceră, așa cum îi spuneam cu toții. E mama care ne-a crescut pe toți. Simt nevoia să vin des, am venit în fiecare weekend de când am aflat de boala de care a suferit și am vrut să mă știe lângă ea. Iar acum, după ce am pierdut-o, simt nevoia să fiu în aici, în sânul familiei. Cu rudele mele, cu sora cea mai mică a mamei și fiul ei, verișorul meu, ei sunt cei care au locuit aici, cu mama, cu bunica mea. Și simt nevoia să țin aproape de ei. Și acum, că este vacanță, am venit cu Arya să petrecem câteva zile. Și, iată, ne-a prins zăpadă aici. Urma să ne întoarcem la București ca apoi să plecăm la munte unde aveam să ne întâlnim cu prietenele mele care sunt și ele mămici, și cu fetițele lor. Să petrecem câteva zile împreună la munte. Probabil că le vom prinde, dar nu pentru zece zile cât stau ele, ci pentru două-trei zile. Sper să reușim să ajungem”, a mărturisit Misty, potrivit fanatik.ro.