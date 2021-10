Ce face acum Misty, după ce s-a lăsat de muzică: ”De mică am avut o chemare...”

Misty și Keo formează un cuplu de peste șapte ani, iar cei doi au preferat întotdeauna să ”ascundă” de ochii lumii multe dintre detaliile personale. Recent, însă, artista a mărturisit care este motivul pentru care ar dori să se lase de muzică.

În cadrul unei emisiuni, Misty a vorbit despre dorința sa de a se ”relansa”. Partenera de viață a artistului Keo mărturisește că își dorește să devină psiholog, domeniu în care are și studii de specialitate. Mai mult decât atât, această decizie a fost luată și în seama unor situații cu care s-a confruntat în trecut. Misty dorește să vindece suflete și să ofere suport emoțional persoanelor. La rândul ei, așa cum a mărturisit în cadrul interviului, Misty a fost victimă a unui șantaj emoțional.

„Da, îmi doresc să urmez această carieră. Cu muzica îmi este din ce în ce mai greu. Sunt din ce în ce mai puține evenimente. Majoritatea artiștilor încearcă să-și găsească și alte activități pe lângă. De mică am avut o chemare, mă trezeam că sunt psihologul prietenelor. Sunt specializată pe terapii de familie. Am rămas însărcinată în primul an de facultate și mi-am dat seama cât de tare mă pasionează psihologia copilului. Mi-am răspuns la anumite întrebări. În viață am întâlnit diverse persoane cu tulburări de personalitate și m-au marcat și au avut un impact destul de puternic asupra mea. Eu am avut de a face cu tulburarea de personalitate narcisică, care este destul de întâlnită în domeniul nostru. Atunci nu am știut ce se întâmplă, că sunt victima unui om care nu-și conștientizează problema, că te abuzează emoțional și îți face niște răni psihice. Poți rămâne marcat. Să ajungi la anxietate, depresie, să-ți pierzi încrederea în sine”, a spus Misty, scrie Wowbiz.

Misty se visează mireasă! Cum își imaginează că va arăta momentul cel mare

Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, Misty a mărturisit că și-a imaginat de multe ori momentul cel mare. Deși primește des întrebarea despre căsătorie, fapt ce a devenit destul de agasant, Misty nu poată să ascundă dorința. Formează un cuplu frumos alături de Keo și știe perfect cum vrea să arate totul la nunta sa. Și-a vizualizat rochia albă de mireasă, iar ceremonia trebuie să aibă loc într-un cadru intim alături de persoanele dragi.

„Cam toate evenimentele importante din viața noastră au fost cât se poate de discrete și n-am făcut deloc tam-tam. Am mai spus că mă văd îmbrăcată în rochia aceea frumoasă albă, de mireasă. Îmi doresc o ceremonie cu toți apropiații noștri, să petrecem și să sărbătorim împreună și această unire prin căsătorie care e una binecuvântată de Dumnezeu. Sunt o persoană credincioasă, chiar dacă nu merg des la biserică. În sufletul meu sunt credincioasă, provin dintr-o familie de oameni credincioși. Datorită bunicii mele știu toate rugăciunile posibile”, a declarat Misty.

Sursă foto: capturi video Youtube