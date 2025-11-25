Acasă » Exclusiv » Alexandra Ungureanu reglează lucrurile până la Crăciun: “În postul ăsta o scot la capăt” | EXCLUSIV

De: Andreea Archip 25/11/2025 | 17:18
Alexandra Ungureanu are o perioadă plină, fiind prinsă între angajamente profesionale și vizite la iubitul ei român, stabilit în Anglia. Vedeta a mărturisit, pentru CANCAN.RO, că abia aștepta perioada postului, recunoscând că perioada agitată de dinainte a fost haotică și la capitolul mâncare. Chiar dacă acest lucru nu i-a schimbat silueta, artista este hotărâtă să echilibreze balanța și să revină la un stil de viață sănătos, iar perioada asta este momentul perfect. Recent, ea și-a surprins iubitul cu un desert sănătos și gustos, recunoscând că mai are de lucrat la aspectul comercial. 

Alexandra Ungureanu are un iubit pasionat de bucătărie și care conduce mai multe restaurante în Anglia, însă acest detalii nu o țin în loc în momentul în care decide să își pună amprenta pe un preparat cu care să îl și surprindă.

Alexandra Ungureanu, despre colaborarea cu Direcția 5: “A fost potriveală”

CANCAN.RO: Ce mai faci? Ai lansat piese noi.

Alexandra Ungureanu: Varianta piesei pe care am lansat-o cu Keo are și o versiune de Crăciun reorchestrată, cu viori, cu clopoței, zici că e din tărâmul lui Moș Crăciun direct. Se cheamă “O sută de vieți”. Iar cealaltă este cu Direcția 5, se numește “Pe drumul meu” și e o piesă superbă la care am tras voci absolut neașteptat mergând la ei la studio, săptămâna trecută, pentru cu totul altă piesă pe care am mai lucrat. Joia trecută am tras piesa, luni s-a lansat. A fost potriveală.  E o piesă foarte frumoasă. Se lucrează la clip. Ei lucrează, mă rog, cu inteligența artificială. Sunt foarte captivați de partea asta și la clip nu o să filmăm. O să fim noi cu alter ego-urile noastre din viața virtuală. Sunt curioasă ce o să iasă. Pentru piesa cu Keo am filmat clip, o să apară de Moș Nicolae sau pe 5 decembrie. Mă bucur de aceste colaborări care înseamnă și multe drumuri pentru că avem emisiuni, de promovat muzica.

Alexandra Ungureanu a făcut bilanțul lui 2025. Foto: Instagram

CANCAN.RO: E perioada postului Crăciunului.  Reușești să îl ții?

Alexandra Ungureanu: Da, abia așteptam postul ăsta, că am avut o perioadă cu multe drumuri înainte, chiar vreo trei săptămâni înainte de post. Mi se pare că am exagerat un pic cu mâncarea. Am fost plecată, ba în Anglia, ba aici, ba nunți, ba nu știu ce. Eu nu prea sunt cu carnea, dar mi se pare că m-am înfipt așa mai zdravăn.

CANCAN.RO: Când ai un iubit chef…

Alexandra Ungureanu: Da, toată lumea zice. Dar iubitul meu ar vrea și el după atâta gătit la muncă să vină și el acasă să găsească ceva bun pe masă cu un alt touch. Și în muzică și în gătit ai un stil și o personalitate și cred că i-ar face plăcere. Am încercat să-l surprind.

CANCAN.RO: Ce i-ai pregătit?

Alexandra Ungureanu:  Evident că aș vrea să gătesc chestii care să fie și pe zona mea, adică mai fără gluten, mai fără zahăr, mai sănătoase. Și am copt o banana bread într-o zi cu făină integrală, fără zahăr, am îndulcit cu niște curmale, am pus și scorțișoară, un pic de iaurt. A crescut așa frumos, după care s-a crăpat într-o parte, s-a scufundat o parte, i-am mai pus o glazură de ciocolată neagră ca să o scot la lumină. N-a avut aspect comercial, dar a fost bună.

În domeniul ăsta și lui îi place să mănânce bine și prin alte părți. Ne place să testăm împreună și comentăm foarte mult. Suntem pasionați amândoi, îți dai seama. Gusturi, texturi, uite cum gătește, tu cum ai făcut. Eu sunt o mâncăcioasă, îmi place să mănânc și să vorbesc despre mâncare.

Alexandra Ungureanu: “Anul ăsta mi-a scăpat un pic de sub control”

CANCAN.RO: Lasă că nu se vede!

Alexandra Ungureanu: Slavă Domnului! Acum, anul ăsta e un pic mai pe plus decât celălalt, dar eu zic că în postul ăsta o scot la capăt.

CANCAN.RO: Reușești de obicei să ții posturile integral?

Alexandra Ungureanu: Nu neapărat, dar acum am o perioadă în care în toată alergătura asta nebună și haosul de anul ăsta, deja ne apropiem de bilanț și eu simt că anul ăsta mi-a scăpat un pic de sub control. N-a fost foarte rău, doar că nu mi-au ieșit lucrurile pe care mizam și au ieșit altele spontan și neașteptate. Frumoase!

NU RATA: Panică pentru Alexandra Ungureanu, în avion: „Erau cu ochii scoși din orbită, nu era ok deloc pentru noi”

CITEȘTE ȘI: Ce i-ar pregăti Alexandra Ungureanu iubitului ei! SURPRIZĂ… cu Power Couple: ”Să facem echipă!”

