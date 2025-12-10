Curs valutar BNR, 10 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro astăzi

Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 10 decembrie 2025, cursul valutar oficial al principalelor valute. Cât valorează un euro, un dolar, o liră sterlină, dar și cât a ajuns să coste gramul de aur? Cotațiile BNR vor fi actualizate începând cu ora 13:00.

Marți, 9 decembrie, euro a fost cotat la 5,0897 lei, în scădere față de 5,0899 față de ziua anterioară. Dolarul american a crescut ușor, ajungând la 4,3711 lei, față de 4,3664 lei în ziua de luni.

Curs valutar BNR azi, 10 decembrie 2025

Lira sterlină a înregistrat o creștere de 0,0078 de unități. BNR a stabilit un curs de referință de 5,8278 lei pentru ziua de marți, 9 decembrie. Gramul de aur a urcat la 590,8939 lei, în creștere față de 590,1963 lei în ziua precedentă.

Curs valutar 9 decembrie 2025

EURO (EUR) – 5,9897

Dolar American (USD) – 4,3711

Liră Sterlină (GBP) – 5,8278

Franc Elvețian (CHF) – 5,4198

Dolar Canadian (CAD) – 3,1575

Leva Bulgărească (BGN) – 2,6023

Lira Turcească (TRY) – 0,1026

Coroană Cehă (CZK) – 0,2097

Coroană Suedeză (SEK) – 0,4671

Coroană Daneză (DKK) – 0,6815

Dolar Australian (AUD) – 2,9020

Dirham (AED) – 1,1901

Rubla (RUB) – 0,0570

Leu Moldovenesc (MDL) – 0,2569

Gramul de aur – 590,8939

Taxe de drum Grecia 2025. Ce reguli de circulație trebuie să respecți, chiar dacă plătești

Un nou pericol pentru românii care merg în vacanță în Bulgaria. Noua înșelătorie care îi lasă fără bani