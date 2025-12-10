Acasă » Știri » Curs valutar BNR, 10 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro astăzi

Curs valutar BNR, 10 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro astăzi

De: Irina Vlad 10/12/2025 | 06:20
Curs valutar BNR, 10 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro astăzi
Curs valutar/ sursă foto: Pixabay

Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 10 decembrie 2025, cursul valutar oficial al principalelor valute. Cât valorează un euro, un dolar, o liră sterlină, dar și cât a ajuns să coste gramul de aur? Cotațiile BNR vor fi actualizate începând cu ora 13:00.

Marți, 9 decembrie, euro a fost cotat la 5,0897 lei, în scădere față de 5,0899 față de ziua anterioară. Dolarul american a crescut ușor, ajungând la 4,3711 lei, față de 4,3664 lei în ziua de luni.

Curs valutar BNR azi, 10 decembrie 2025

Lira sterlină a înregistrat o creștere de 0,0078 de unități. BNR a stabilit un curs de referință de 5,8278 lei pentru ziua de marți, 9 decembrie.  Gramul de aur a urcat la 590,8939 lei, în creștere față de 590,1963 lei în ziua precedentă.

 

Curs valutar 9 decembrie 2025

  • EURO (EUR) – 5,9897
  • Dolar American (USD) – 4,3711
  • Liră Sterlină (GBP) – 5,8278
  • Franc Elvețian (CHF) – 5,4198
  • Dolar Canadian (CAD) – 3,1575
  • Leva Bulgărească (BGN) – 2,6023
  • Lira Turcească (TRY) – 0,1026
  • Coroană Cehă (CZK) – 0,2097
  • Coroană Suedeză (SEK) – 0,4671
  • Coroană Daneză (DKK) – 0,6815
  • Dolar Australian (AUD) – 2,9020
  • Dirham (AED) – 1,1901
  • Rubla (RUB) – 0,0570
  • Leu Moldovenesc (MDL) – 0,2569
  • Gramul de aur – 590,8939
