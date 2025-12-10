Curs valutar BNR, 10 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro astăzi

Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 10 decembrie 2025, cursul valutar oficial al principalelor valute. Cât valorează un euro, un dolar, o liră sterlină, dar și cât a ajuns să coste gramul de aur? Cotațiile BNR vor fi actualizate începând cu ora 13:00.
Marți, 9 decembrie, euro a fost cotat la 5,0897 lei, în scădere față de 5,0899 față de ziua anterioară. Dolarul american a crescut ușor, ajungând la 4,3711 lei, față de 4,3664 lei în ziua de luni.
Lira sterlină a înregistrat o creștere de 0,0078 de unități. BNR a stabilit un curs de referință de 5,8278 lei pentru ziua de marți, 9 decembrie. Gramul de aur a urcat la 590,8939 lei, în creștere față de 590,1963 lei în ziua precedentă.
