Unde a dispărut Fata Morgana în ultimii 3 ani. Cum face bani acum + Legătura cu Tzancă Uraganu și Salam

De: Alina Drăgan 10/12/2025 | 12:08
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? Pe numele său real Alina Cristina Coman, ea a devenit cunoscută în urmă cu mulți ani, după lansarea piesei „Hai Libertate”. În ultimul timp a dispărut din lumina reflectoarelor, dar pregătește o revenire în forță. Din ce face bani acum și ce legătură are cu Tzancă Uraganu și Florin Salam?

În anul 1997, Fata Morgana cucerea publicul din România cu piesa „Hai libertate”. Ulterior, cariera artistei a fost în ascensiune, însă în ultimii ani aceasta a dispărut din lumina reflectoarelor. Nu s-a lăsat de muzică, dar a trecut în spatele scenei, iar unele dintre piesele actuale îi poartă semnătura.

Unde a dispărut Fata Morgana în ultimii 3 ani

După ce s-a retras de pe scenă, Fata Morgana a intrat în studio. În ultimii ani, aceasta s-a ocupat de partea de producție muzicală, făcând piese și linii melodice pentru artiști cunoscuți. Se bucură de un real succes și în acest domeniu.

„În ultimii trei ani, munca mea a fost în spatele scenei, m-am ocupat să creez linii melodice. Îmi place muzica, fie că este pe scenă, fie că este în spatele scenei. Am reușit și pe partea din spate să am la fel de mult succes. Acesta este numele meu: Fata Morgana. Mai apare, mai dispare”, a declarat Fata Morgana.

Fata Morgana își pregătește revenirea /Foto: Instagram

Deși se bucură de succes și în spatele camerelor, Fata Morgana recunoaște că îi este dor să fie din nou pe scenă. Așa că pregătește o revenire în forță, însă până atunci este mulțumită și mândră de munca ei. A compus piese pentru Tzancă Urganu și Florin Salam, iar acestea au devenit imediat hit-uri și au ajuns chiar și în topurile internaționale.

„Acum, în această perioadă pot spune că îmi este dor de scenă. Nu neapărat în perioada sărbătorilor, ci simt nevoia să-mi filmez piesele la care am lucrat. Una dintre acestea este cu Tzanca, cu care am mai avut o colaborare de foarte mare succes, piesa ajungând chiar și în Japonia.

Am colaborat și cu Florin Salam. Liniile melodice a mai multor piese ale lui mi-au aparținut mie, una dintre acestea fiind chiar în top în momentul de față, iar mai avem și o piesă pe care o interpretăm împreună.

Acum, după trei ani, mi s-a făcut dor de scenă și voi reapărea. Sper să fiu într-o formă mai bună. Cât despre partea de media și faptul că nu am mai apărut de mai mulți ani, aceasta a fost dorința mea. Mi-am luat o pauză, dar nu am luat o pauză din muzică, ci doar din aparițiile fizice”, a mai spus Fata Morgana.

Foto: Instagram

