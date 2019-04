Fata Morgana, ce dramă! „Am pierdut sarcina din cauza iubitului meu”. Ce i-a făcut de i-a provocat avortul

Fata Morgana a trecut printr-o adevărată dramă, vedeta a pierdut o sarcină, iar vinovat ar fi, după spusele ei, chiar iubitul ei. Bruneta a dezvăluit motivul care i-a provocat avortul.

Își dorea foarte tare un copil, iar când a aflat că rămăsese însărcinată, s-a simțit cea mai fericită femeie de pe pământ, asta până când a aflat că partenerul ei de viață de la momentul respectiv trăiește în paralel cu o altă femeie, de mai bine de 10 ani. „Toţi bărbaţii din viaţa mea mă mint. Eu sunt predestinată acelor bărbaţi care mint şi au familii acasă. Am rămas însărcinată şi în ziua în care am aflat de copil, am aflat că iubitul meu avea o altă relaţie de 10 ani. Am pierdut sarcina şi noaptea încă visez copilul. Mi-am dorit foarte mult să am copii”, spunea Morgana, în urmă cu ceva timp, în emisiunea lui Dan Capatos.

A fost suspectă de cancer

Fata Morgana a trecut prin momente grele, după ce a aflat că este suspectă de cancer de piele, din cauza mai multor şedinţe petrecute la solar. Acum, bruneta este bine şi se bucură în continuare de viaţă, tranformându-se radical. Alina Cristina şi-a făcut câteva modificări la nivelul feţei, iar prietenii virtuali nu au recunoscut-o.