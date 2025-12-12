Acasă » Știri » Curs valutar BNR, 12 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro astăzi

Curs valutar BNR, 12 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro astăzi

De: Irina Vlad 12/12/2025 | 11:00
Curs valutar BNR, 12 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro astăzi
/ foto: Facebook

Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 12 decembrie, cursul valutar oficial al principalelor valute. Cât a ajuns să coste un euro astăzi? Cotațiile BNR vor fi actualizate începând cu ora 13:00. 

Joi, 11 decembrie 2025, moneda Euro a fost cotată la 5,0898,  în creștere cu 0,0004 lei față de ziua anterioară. Dolarul american a scăzut cu 0,0275 lei miercuri, ajungând la 4,3493 lei. Lira sterlină a fost cotată de BNR la 5,8179 lei, în scădere față de cotația anterioară, când ajunsese la 5,8244 lei.

Francul elvețian a crescut la 5,4515 lei, față de 5,4330 lei în ședința precedentă. Gramul de aur s-a ieftinit la 589,4810 lei, de la 589,8642 în ultima ședință

Gramul de aur a fost în scădere cu 38 de bani, fiind cotat  la 589,4810 lei.

Curs BNR 11 decembrie 2025

  • EURO (EUR) – 5.0898
  • Dolar American (USD) – 4.3493
  • Liră Sterlină (GBP) – 5.8179
  • Franc Elvețian (CHF) – 5.4515
  • Dolar Canadian (CAD) – 3.1504
  • Leva Bulgărească (BGN) – 2.6023
  • Lira Turcească (TRY) – 0.1018
  • Coroană Cehă (CZK) – 0.2101
  • Coroană Suedeză (SEK) – 0.4697
  • Coroană Daneză (DKK) – 0.6815
  • Dolar Australian (AUD) – 2.8925
  • Dirham (AED) – 1.1842
  • Rubla (RUB) – 0.0550
  • Leu Moldovenesc (MDL) – 0.2569
  • Gramul de aur – 589.4810.

