Curs valutar BNR, 12 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro astăzi

Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 12 decembrie, cursul valutar oficial al principalelor valute. Cât a ajuns să coste un euro astăzi? Cotațiile BNR vor fi actualizate începând cu ora 13:00.
Joi, 11 decembrie 2025, moneda Euro a fost cotată la 5,0898, în creștere cu 0,0004 lei față de ziua anterioară. Dolarul american a scăzut cu 0,0275 lei miercuri, ajungând la 4,3493 lei. Lira sterlină a fost cotată de BNR la 5,8179 lei, în scădere față de cotația anterioară, când ajunsese la 5,8244 lei.
Francul elvețian a crescut la 5,4515 lei, față de 5,4330 lei în ședința precedentă. Gramul de aur s-a ieftinit la 589,4810 lei, de la 589,8642 în ultima ședință
Gramul de aur a fost în scădere cu 38 de bani, fiind cotat la 589,4810 lei.
Ce se întâmplă cu salariul minim de la 1 ianuarie 2026. Guvernul a luat o decizie cruntă pentru români
Ce avere și datorii are Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. A reușit să strângă și economii