De ce a fost chemat Adi Petre la audieri, după eliminarea de la Survivor! Ce urmează să se întâmple acum

De: Irina Vlad 27/02/2026 | 16:20
Adrian Petre a făcut parte din echipa ”Războinicilor” de la Survivor 2026/ sursă foto: social media

Adrian Petre (28 de ani), fostul concurent de la Survivor România, a ajuns în atenția autorităților. Atacantul de la FCSB are de dat cu subsemnatul în dosarul pariurilor sportive trucate de la Păulești. 

Nici bine nu a ajuns acasă – după ce a fost plecat la Survivor 2026, că sportivul Adrian Petre a fost convocat la Comisia de Inregistrare FRF, unde a dat declarații în cazul unui dosar în care mai mulți fotbaliști și alte persoane aflate în legătură ar fi trucat rezultatele unor pariuri sportive. Cu alte cuvinte, aceștia ar fi pariat pe rezultatele cunoscute și prestabilite, atât online, cât și la agenții fizice.

Adrian Petre și Anastasia, soția lui, la audierile FRF/ sursă foto: Prosport

Adrian Petre a fost chemat la audierile FRF

În dimineața zilei de vineri, 27 februarie 2026, Adrian Petre a ajuns la audierile FRF, alături de soția lui, Anastasia. După aproape două ore de audieri, fostul „Războinic” a ieșit din sediul FRF și a oferit primele declarații despre dosarul în care a fost implicat.

„Eu am fost chemat să dau o declarație, am fost citat să vin să dau o declarație dacă știu niște chestii. Atât, am zis ce am avut de zis, tot adevărul la întrebările pe care mi le-au pus ei, am răspuns și asta a fost tot. Eu nu am nicio problemă.

Nu am simțit niciodată că s-ar întâmpla ceva, pentru că noi am pierdut foarte puține meciuri. Se întâmplă să pierzi, eu eram conștient că o să și pierdem, nu aveam cum să câștigăm tot. Nu m-am gândit o secundă la așa ceva, pentru că nu am mai întâlnit până acum asta. Sincer să fiu, nu știam de chestiile astea. Eu am spus la FRF tot ce trebuia. Mai departe oamenii iau deciziile.

Nu m-a sunat nimeni de la Poliție, nu m-a contactat nimeni, nu apare numele meu nicăieri, eu am fost chemat doar să dau declarații pentru că am fost component al echipei și poate știam ceva”, a fost o parte a reacției lui Adrian Petre pentru ProSport.

