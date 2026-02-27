Uber a început livărirle cu drone. Comanda ajunge în trei minute în Irlanda

Extinderea serviciilor de livrare aeriană intră într-o nouă etapă în Europa, după ce Uber a demarat în Irlanda primul său program comercial de livrare cu drone pe continent. Proiectul funcționează în parteneriat cu operatorul irlandez Manna și marchează trecerea de la faza de testare la servicii disponibile publicului larg în mediul urban.

Sistemul permite transportul rapid al produselor de mici dimensiuni, precum medicamentele fără prescripție, gustările sau articolele esențiale de uz zilnic. Livrările sunt efectuate în prezent în Dublin și Cork, unde dronele pot parcurge distanțe scurte în doar câteva minute, reducând semnificativ timpul obișnuit de transport rutier. Operațiunile sunt integrate în aplicația de comandă, iar clienții pot selecta opțiunea aeriană pentru produsele compatibile cu limitele de greutate și volum.

Uber a început livărirle cu drone

Compania parteneră Manna are deja experiență operațională considerabilă pe piața europeană, unde a realizat sute de mii de livrări experimentale și comerciale în zone rezidențiale. Implementarea actuală se bazează pe coridoare de zbor prestabilite și pe sisteme automate de navigație care optimizează traseele pentru eficiență energetică și siguranță. Dronele utilizează tehnologii de localizare de înaltă precizie și sisteme redundante de control, fiind monitorizate permanent de la sol.

Lansarea din Irlanda este privită ca un proiect-pilot pentru extinderea în alte orașe europene, în funcție de cadrul de reglementare și de infrastructura disponibilă. Autoritățile locale au colaborat la stabilirea zonelor de operare și a procedurilor de siguranță, un element esențial pentru integrarea zborurilor autonome în spațiul aerian urban.

Inițiativa se înscrie într-o strategie mai amplă a Uber de diversificare a logisticii pentru livrări rapide. În afara Europei, compania a colaborat anterior cu operatorul american Flytrex pentru servicii similare în Statele Unite, unde livrările aeriene sunt utilizate în special în zone suburbane cu densitate redusă. Experiența acumulată în acele programe a contribuit la dezvoltarea actualei infrastructuri operaționale din Irlanda.

Pe piața europeană, competiția în domeniul livrărilor autonome s-a intensificat în ultimii ani. Compania Wing, parte a grupului Alphabet, a testat servicii similare în mai multe țări, inclusiv în Elveția, Regatul Unit și Finlanda. Aceste programe au demonstrat fezabilitatea livrărilor aeriene pentru comenzi ușoare, dar au evidențiat și provocări legate de acceptarea publică și reglementarea spațiului aerian.

Un alt actor activ este Aviant, care a lansat servicii comerciale în orașul Lillehammer din Norvegia. Modelul operațional de acolo permite livrarea rapidă a produselor de până la aproximativ 1,5 kilograme, demonstrând utilitatea dronelor pentru comunități mai mici și regiuni cu acces dificil.

