Cu cât vinde ANAF un gram de aur. Ce bijuterii îți poți cumpăra la prețul acesta

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că scoate la licitație mai multe obiecte de valoare, printre care se numără bijuterii și fragmente din aur și argint.
Licitațiile vor avea loc în cursul săptămânii următoare la sediile ANAF din Cluj-Napoca și Târgu-Jiu. În total, autoritățile fiscale scot la vânzare peste 540 de grame de aur și 117 grame de argint.
Prețul de pornire este de 353 lei pe gram pentru fragmentele din aur de 14 karate și de 450 lei pe gram pentru bijuteriile din aur de 14 karate.
La licitaţie pot participa persoane fizice sau juridice autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Protecția Consumatorilor precum şi alte persoane fizice care declară pe propria răspundere că efectuează achiziţia în scop personal, și nu pentru revânzare, informează ANAF.
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca organizează în data de 19 ianuarie, ora 10:00, 98,20 grame fragmente aur 585 – 34.664,60 lei (353 lei/gr).
La ora 10:30, aceeași instituție scoate la vânzare:
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca organizează în data de 21 ianuarie, ora 10:30, la sediul din localitatea Cluj-Napoca, str. P-ța Avram Iancu, nr. 19, vânzarea prin licitație a 85,18 grame fragmente aur 585 – 30.068,54 lei (353 lei/gr).
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj organizează în data de 21 ianuarie, ora 11:00, la sediul din localitatea Târgu Jiu, str. Siretului nr. 6, cam. 408, et. 4, vânzarea prin licitație a următoarelor bunuri:
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției sau la numărul de telefon 0766.396203.
