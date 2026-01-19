Acasă » Știri » Cu cât vinde ANAF un gram de aur. Ce bijuterii îți poți cumpăra la prețul acesta

Cu cât vinde ANAF un gram de aur. Ce bijuterii îți poți cumpăra la prețul acesta

De: Daniel Matei 19/01/2026 | 14:43
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că scoate la licitație mai multe obiecte de valoare, printre care se numără bijuterii și fragmente din aur și argint.

Licitațiile vor avea loc în cursul săptămânii următoare la sediile ANAF din Cluj-Napoca și Târgu-Jiu. În total, autoritățile fiscale scot la vânzare peste 540 de grame de aur și 117 grame de argint.

Prețul de pornire este de 353 lei pe gram pentru fragmentele din aur de 14 karate și de 450 lei pe gram pentru bijuteriile din aur de 14 karate.

La licitaţie pot participa persoane fizice sau juridice autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Protecția Consumatorilor precum şi alte persoane fizice care declară pe propria răspundere că efectuează achiziţia în scop personal, și nu pentru revânzare, informează ANAF.

Ce bunuri scoate la vânzare ANAF

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca organizează în data de 19 ianuarie, ora 10:00, 98,20 grame fragmente aur 585 – 34.664,60 lei (353 lei/gr).

La ora 10:30, aceeași instituție scoate la vânzare:

  • Grop 110 (Trezoreria Baia Mare) – 176,26 grame fragmente aur 585 – 62.219,78 lei (353 lei/gr)
  • Grop 114 (Trezoreria Baia Mare) – 30 grame fragmente aur 585 + 117,51 grame fragmente argint 925 – 11.558,28 lei

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca organizează în data de 21 ianuarie, ora 10:30, la sediul din localitatea Cluj-Napoca, str. P-ța Avram Iancu, nr. 19, vânzarea prin licitație a 85,18 grame fragmente aur 585 – 30.068,54 lei (353 lei/gr).

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj organizează în data de 21 ianuarie, ora 11:00, la sediul din localitatea Târgu Jiu, str. Siretului nr. 6, cam. 408, et. 4, vânzarea prin licitație a următoarelor bunuri:

  • Grop 139 – 6,32 grame bijuterii aur 585 – 2.844 lei
  • Grop 140 – 20 grame bijuterii aur 585 – 9.000 lei
  • Grop 141 – 13,27 grame bijuterii aur 585 – 5.971,50 lei
  • Grop 142 – 22,56 grame bijuterii aur 585 – 10.152 lei
  • Grop 143 – 13,00 grame bijuterii aur 585 – 5.850 lei
  • Grop 144 – 16,74 grame bijuterii aur 585 – 7.533 lei
  • Grop 145 – 8,46 grame bijuterii aur 585 – 3.807 lei
  • Grop 146 – 13,25 grame bijuterii aur 585 – 5.962,50 lei
  • Grop 147 – 9,89 grame bijuterii aur 585 – 4.450,50 lei
  • Grop 148 – 49,52 grame bijuterii aur 585 – 22.284 lei
  • Grop 149 – 11,17 grame bijuterii aur 585 – 5.026,50 lei

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției sau la numărul de telefon 0766.396203.

