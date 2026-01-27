Acasă » Știri » Știri externe » Nipah, un virus mortal, pune Asia pe jar! Este panică mare în aeroporturile frecventate de turiștii români care merg în Thailanda

De: Daniel Matei 27/01/2026 | 19:27
Sursa foto: Profimedia

Un focar al virusului mortal Nipah în statul Bengalul de Vest din India a stârnit îngrijorare în anumite părți ale Asiei, unele măsuri de screening fiind înăsprite pe aeroporturi.

Thailanda a început să efectueze controale suplimentare și să ia măsuri suplimentare pentru pasagerii de pe trei aeroporturi care primesc zboruri din Bengalul de Vest. Nepal a început, de asemenea, noi screening-uri pentru sosirile de pe aeroportul din Kathmandu și alte puncte de frontieră terestre cu India, scrie BBC.

Cinci angajați din domeniul sănătății din Bengalul de Vest au fost infectați cu acest virus la începutul acestei luni, iar unul dintre ei se află în stare critică. Aproximativ 110 persoane care au fost în contact cu aceștia au fost plasate în carantină. Virusul se poate răspândi de la animale la oameni. Are o rată de mortalitate ridicată – de la 40% la 75% – deoarece nu există vaccin sau medicamente pentru a-l trata.

Ce este acest nou virus

Virusul Nipah poate fi transmis de la animale, precum porci și lilieci, la oameni. De asemenea, se poate răspândi de la persoană la persoană prin alimente contaminate. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a inclus Nipah în topul celor zece boli prioritare, alături de agenți patogeni precum Covid-19 și Zika, din cauza potențialului său de a declanșa o epidemie.

Perioada de incubație variază de la patru la 14 zile. Persoanele care contractează virusul prezintă o gamă largă de simptome sau, uneori, niciuna. Simptomele inițiale pot include febră, dureri de cap, dureri musculare, vărsături și dureri în gât. La unele persoane, acestea pot fi urmate de somnolență, alterarea stării de conștiență și pneumonie.

Encefalita, o afecțiune uneori fatală care provoacă inflamația creierului, poate apărea în cazuri severe. Până în prezent, nu au fost aprobate medicamente sau vaccinuri pentru tratarea bolii.

Primul focar de Nipah recunoscut a fost în 1998 în rândul crescătorilor de porci din Malaezia și s-a răspândit ulterior în Singapore, țara vecină. Virusul și-a primit numele de la satul în care a fost descoperit pentru prima dată. Peste 100 de persoane au fost ucise și un milion de porci sacrificați în efortul de a controla răspândirea virusului. De asemenea, a dus la pierderi economice semnificative pentru fermieri și cei din comerțul cu animale. Bangladesh a fost cel mai afectat în ultimii ani, peste 100 de persoane murind din cauza Nipah din 2001.

